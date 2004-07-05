احياي بافت هاي فرسوده تهران ، 20 ميليارد دلار اعتبار مي خواهد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" مهندس جواد شعرباف با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: موضوع بافت هاي فرسوده را نبايد با بافت هاي تاريخي و اماكن فرهنگي ادغام كرد.

وي در خصوص اينكه چند درصد از بافت شهر تهران فرسوده است، گفت: بيش از 50 درصد از عرصه ساخت و سازهاي شهر تهران به عنوان بافت فرسوده تلقي مي شود.

شعرباف با اشاره به اينكه تراكم جمعيتي اين بافت ها به مراتب بيشتر از ساير مناطق تهران است، اظهار داشت: بيش از 65 درصد از جمعيت تهران در بافت هاي فرسوده ساكن هستند.

مجري طرح بافت هاي فرسوده كشور تفاوت جمعيت ساكن در اين دو نقطه را 200 نفر در هكتار براي بافت هاي فرسود و 100 نفر در هكتار براي ساير مناطق تهران اعلام كرد.

وي در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران كه تعريف شما از بافت فرسوده چيست، گفت: از ديدگاه ما منطقه يا بافتي فرسوده است كه فاقد ويژگي هاي معماري، تاريخي و فني باشد ضمن اينكه بافت هاي فرسوده علاوه بر اين مشخصات از استانداردهاي خدمات شهري نيز محروم هستند.

شعرباف در ارتباط با وام خارجي كه براي احياي بافت هاي فرسوده كلان شهرهاي كشور در نظر گرفته شده است ، افزود: وام 300 ميليون دلاري كه قرار بود در سال گذشته به 6 كلان شهر كشور اختصاص يابد، به دليل اينكه در قالب فاينانس بود با شكست مواجه شد.

وي در عين حال گفت: بر همين اساس شيوه دريافت اين وام را تغيير داديم و آن را به صورت قرض از يكي از بانك هاي خارجي تامين كرده ايم كه به زودي نسبت به دريافت آن اقدام خواهد شد.

شعرباف در خصوص جزييات اين وام خارجي به خبرنگاران گفت: قرار است 300 ميليون دلار وام خارجي از طريق يك بانك عربيABC در اختيار دولت ايران قرار گيرد كه مذاكرات آن به پايان رسيده و انتظار مي رود قبل ازآغاز نيمه دوم سال جاري اين وام براي احياي بافت هاي فرسوده 6 كلان شهر كشور تامين شود.

مجري طرح بافت هاي فرسوده كشور در عين حال با اشاره به اين موضوع كه با دريافت اين وام مشكل بافت هاي فرسوده تهران و ساير كلان شهر ها حل نخواهد شد ، تاكيد كرد: تا زماني كه نتوانيم بخش خصوصي را وارد كار كنيم مشكلات بافت هاي فرسوده مرتفع نخواهد شد.

وي با اشاره به اين موضوع كه بالاي 100 ميليون مترمربع بافت فرسوده در تهران داريم ، گفت: انجام اين كار يك همت عالي را مي طلبد زيرا مردماني كه در بافت هاي فرسوده زندگي مي كنند از اقشاري هستند كه توانايي تامين منابع مالي مورد نياز براي احياي بافت هاي فرسوده را ندارند و اين مساله بزرگترين چالش پيش روي دولت و دستگاههاي مسئول است.

مجري طرح بافت هاي فرسوده كشور با اشاره به اينكه ماده واحده اي را در سال 81 به مجلس فرستاديم كه متاسفانه در دستور كار مجلس ششم قرار نگرفت، براي اينكه بتوانيم بافت هاي فرسوده كشور را به صورت قانونمند احيا و بازسازي كنيم ، توضيح داد: در اين ماده واحده تكليف همه اعم از دستگاهها، سازمان هاي درگير و مردم ساكن بافت هاي فرسوده را روشن كرده ايم كه اگر اين پيشنهاد مورد موافقت قرار بگيرد و تصويب شود مي توان اميدوار بود كه بافت هاي فرسوده احيا خواهند شد در غير اين صورت هيچ اميدي به حل شدن اين مشكل اساسي نيست.

شعرباف افزود: با اين ماده واحده بخش خصوصي راغب خواهد شد تا نسبت به سرمايه گذاري در مناطق بافت هاي فرسوده اي كه ساكنانش قادر به تامين منابع مالي براي احياي ساختمان هاي خود نيستند مشاركت كند.

وي گفت : بر اساس اين پيشنهاد شهرداري فقط بايستي بافت هاي فرسوده را آزاد كند و در ادامه ساخت و ساز را به بخش خصوصي واگذار نمايد.