سيزدهمين نمايشگاه بين المللي تخصصي - صادراتي فرش دستباف ايران شهريور ماه برگزار مي شود

مديرعامل شركت سهامي فرش ايران درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفـت: سيزدهمين نمايشگاه بين المللي تخصصي-صادراتي فرش دستباف با هماهنگي اتحاديه صادركنندگان فرش دستباف ايران و با هدف تلاقي ميان توليد كنندگان، صادركنندگان و خريداران عمده برگزار خواهد شد.

محمد علي كريمي تصريح كرد: در سيزدهمين نمايشگاه بين المللي فرش دستباف ايران تلاش براين است كه بهترين شركت ها و توليد كنندگان فرش دستباف با گرايش توليد فرش صادراتي در يك فضاي رقابتي محصولات خود را عرضه كنند.

وي گفت: امسال فضاي نمايشگاهي همانند سال گذشته در محيطي به مساحت 21 هزار مترمربع برگزارخواهد شد و درمجموع سه هزاردعوت نامه براي تجار معتبر سراسر دنيا براي بازديد از اين نمايشگاه ارسال شده است كه پيش بيني مي شود امسال براي بازديد از سيزدهمين نمايشگاه فرش دستباف تعداد زيادي از خريداران فرش ايران ، از اين نمايشگاه بازديد كنند.

كريمي افزود: دراين دوره از نمايشگاه فرش دوتور فرش از آمريكا و اروپا حضور مي يابند و شركت كنندگان در اين نمايشگاه كساني هستند كه در نمايشگاه سالانه فرش آلمان حضور داشتند.

وي اختصاص سه روز از ايام نمايشگاه به برگزاري همايش و جشنواره را با مديريت مركز جديدالتاسيس فرش ايران از برنامه هاي جانبي اين نمايشگاه ذكر كرد.

وي ابراز اميدواري كرد: اين دوره از نمايشگاه فرش دستباف ايران بسترمناسب را براي حمايت از فرش دستباف ايران فراهم كند و شاهد كيفي شدن فرشهاي صادراتي متناسب با نيازهاي بازارهاي جهاني باشيم

كريمي همچنين اظهار داشت: هم اكنون با سياست هاي دولت در كاهش توليد فله اي و افزايش دستمزد بافندگان به سمت منطقي شدن گام برداشته ايم كه اميد است با اجراي اين سياست ها فرش دستباف ايران بتواند جايگاه نخست خود را در بازارهاي جهاني پيدا كند.

وي با بيان اينكه اين نمايشگاه كاملا تخصصي است و فروش خانگي و تك فروشي داخلي در آن انجام نمي شود افزود: تك فروشي فرش دستباف در دومين نمايشگاه فروش داخلي كه بهمن ماه سالجاري با هماهنگي اتحاديه صنف فرش فروشان تهران برگزار خواهد شد انجام مي شود.