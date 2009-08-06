عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- ارتش الجزایر در عملیاتی در جنوب شرق پایتخت، هشت مرد مسلح را کشت.

- وئام وهاب وزیر سابق لبنان پس از دیدار با فاروق الشرع معاون رئیس جمهوری سوریه گفت راه دمشق به روی ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه که روز یکشنبه به ائتلاف خود با جریان 14 مارس پایان داد، باز است.



- اندرس فوگ راسموسن دبیرکل جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)، دو روز پس از تصدی این سمت، اولین سفر خود به افغانستان را انجام داد.



- دولت افغانستان از اعمال محدودیتهای شدید بر حمل و نقل خودروها و آماده باش کامل نیروهای امنیتی خود با هدف آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری و محلی در بیست آگوست خبر داد.



- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کره شمالی خواست برنامه هسته ای و تحرکات تحریک آمیز خود را متوقف کند.

- هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله جویانه مدعی شد از مقاومت مستمر اصلاح طلبان برای دستیابی به تغییراتی که ملت ایران شایستگی آن را دارد، شگفت زده شده است.



- انگلیس با خودداری از گفتن تبریک به محمود احمدی نژاد، در عین حال مشارکت سفیر خود در مراسم تنفیذ وی را با "ضروری خواندن در پیش گرفتن دیپلماسی سخت و واقع گرایی در برابر تهران" توجیه کرد.



- هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از رهبران کنیا خواست اصلاحات ضروری را در این کشور آغاز کنند.

- وزارت امور خارجه نروژ اعلام کرد روز چهارشنبه کاردار سفارت ایران در اوسلو را فرا خوانده است و نگرانی کشورش درباره اوضاع بشر در ایران را به وی ابلاغ کرده است.



- وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد همچنان قادر به تایید رسمی اطلاعات وارده درباره بازداشت سه آمریکایی توسط ایرانی ها نیست.



- محمد ولد عبدالعزیزز روز چهارشنبه رسما به عنوان رئیس جمهور منتخب موریتانی در مراسم بزرگی در استادیوم المپیک نواکشوت که مخالفان آن را تحریم کردند، سوگند یاد کرد.



- دومین روز ششمین کنفرانس سالیانه جنبش فتح که در بیت لحم واقع در کرانه باختری اشغالی برگزار می شود، شاهد بحث و جدلهای تند بود که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان را برای مهار آن وادار به دخالت کرد.



- پلیس عراق از کشته شدن 11 عراقی از جمله یک زن و شش پلیس در رشته انفجارهای این کشور خبر داد.