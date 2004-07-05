امسال دو ميليارد دلار از پليمرهاي اوليه صادر مي شود

معاون برنامه ريزي وزير نفت در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: درحال حاضر بخش اعظمي از توليدات شركت ملي صنايع پتروشيمي براي توليد شدن به محصول نهايي صادر مي شود درصورتي كه وزارت صنايع بايد با سرمايه گذاري هاي لازم و همه جانبه دركنار گسترش صنعت پتروشيمي، راههاي توسعه صنايع پايين دستي را نيز فراهم كند.

علي اكبرتركان اضافه كرد: هم اكنون قسمت بزرگي ازتوليدات صنايع پتروشيمي كه پليمرها هستند به خارج ازكشور صادر مي شود به طوري كه قرار است در سال جاري دو ميليارد دلار صادر شود.

وي اضافه كرد: درحال حاضر قيمت هرتن ازمحصولات پليمري 500 دلار به بازار عرضه مي شود.

تركان انجام سرمايه گذاري هاي لازم توسط وزارت صنايع براي توليد شدن محصولات پليمري به ماده اوليه و در آخر محصولي نهايي را ضروري دانست و گفت اين مساله مي تواند تا حد زيادي از خروج محصولات پليمري جلوگيري كند چرا كه قيمت هرتن پلاستيك صنعتي در بازار كه از پليمرها به دست مي آيد ، چهار هزار دلار است كه ارزش افزوده بالايي را به محصولات اوليه مي دهد.

