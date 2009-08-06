96 سکوی جمع آوری شیر خام در مازندران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حسین نگهدار صبح پنجشنبه در نشست ماهانه انجمن همگن صنایع غذایی و دارویی مازندران با اشاره به اینکه 42 کارخانه تولیدات لبنی در استان فعالیت می کند، خاطرنشان کرد: ظرفیت اسمی این واحدها چهار هزار و 200 تن و ظرفیت عملی در حال حاضر هزار و 650 تن است.

وی با بیان اینکه مازندران توانایی تامین شیر خام کلیه صنایع لبنی استان را ندارد، بیان کرد: جهاد کشاورزی فعالیتهای مثبتی را در توسعه دامپروری در مازندران انجام داده است و به زودی یک واحد دامپروری بزرگ تا پایان سال 89 راه اندازی خواهد شد.

نگهدار یادآور شد: از سال 83 تا کنون 137 واحد گاوداری شیرده در مازندران به بهره برداری رسید.

وی بر ایجاد تعامل بین دو صنعت لبنی و دامپروری تاکید کرد و یادآور شد: دست اندرکاران این دو صنعت در طول زمان از یکدیگر فاصله گرفته اند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت: شیر خام کیلویی 290 تومان در استان از دامپرور خریداری می شود اما با تبدیل آن به مبلغ هزار و 200 تومان به عنوان ماست به دست مصرف کننده می رسد.

وی با اشاره به اینکه واسطه گری موجب افزایش قیمت شیر خام برای تولید محصولات لبنی شده است، اضافه کرد: مسئولان مربوطه مسائل مربوط به افزایش قیمت محصولات لبنی را پیگیری و برطرف کنند.

نگهدار با اعلام اینکه حدود 70 درصد از دامپروری استان به صورت سنتی فعالیت می کنند، گفت: حدود 96 سکوی جمع آوری شیر در مازندران وجود دارد که تنها در 25 درصد آنان تشکلهای تولیدی مشارکت دارند.

وی خواستار مشارکت صنایع لبنی در ایجاد سکوهای جمع آوری شیر در استان شد و اظهار داشت: حدود 70 درصد سکوهای جمع آوری شیر در استان گواهینامه های بهداشتی لازم را ندارند.

به گفته وی، کارخانجات لبنی استانهای دیگر در مازندران سکوی جمع آوری شیر خام ایجاد کرده اند که موجب خروج شیر خام از استان و کمبود شیر می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر اینکه صنایع لبنی از واحدهای دامپروری حمایت کنند، عنوان کرد: صنایع لبنی مطالبات واحدهای دامپروری را پرداخت کنند و برای کاهش وابستگی به دولت چاره اندیشی کنند.

وی در خصوص روند پیشرفت فیزیکی شهرکهای دامپروری مصوب سفر اول هیئت دولت به مازندران نیز گفت: در جهت ایجاد زیرساختهای لازم در این شهرکها از سال 86 تا کنون اعتباراتی در نظر گرفته شد که این امر در سال جاری به پایان خواهد رسید.