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۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۱۲

درديداري خيرخواهانه به نفع محمد پارسا

تيم فوتبال ستارگان ليگ برتر به مصاف كشتي گيران مي رود

تيمهاي فوتبال ستارگان ليگ برتر و ستارگان كشتي ايران روزچهارشنبه درمراسم گلريزاني به نفع محمد پارسا رودروي يكديگرقرارمي گيرند.

به گزارش خبرنگار" مهر" سازمان قهرمانان ملي ورزش ايران قصد دارد براي كمك به محمد پارسا فوتباليست سابق باشگاههاي تهران ديدارخيرخواهانه ومراسم گلريزاني روزچهارشنبه هفته جاري درسالن شهداي هفتم تيربرگزاركند.
لازم به يادآوري است: دراين ديداربازيكنان منتخب ليگ برتردرديداري نمادين به مصاف تيمي متشكل ازستارگان كشتي ايران خواهند رفت. درتيم ستارگان فوتبال ايران مي توان به حضورچهره هايي همچون احمدرضا عابدزاده، حسن روشن و...اشاره كرد.

کد مطلب 92483

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