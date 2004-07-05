تيم فوتبال ستارگان ليگ برتر به مصاف كشتي گيران مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" سازمان قهرمانان ملي ورزش ايران قصد دارد براي كمك به محمد پارسا فوتباليست سابق باشگاههاي تهران ديدارخيرخواهانه ومراسم گلريزاني روزچهارشنبه هفته جاري درسالن شهداي هفتم تيربرگزاركند.

لازم به يادآوري است: دراين ديداربازيكنان منتخب ليگ برتردرديداري نمادين به مصاف تيمي متشكل ازستارگان كشتي ايران خواهند رفت. درتيم ستارگان فوتبال ايران مي توان به حضورچهره هايي همچون احمدرضا عابدزاده، حسن روشن و...اشاره كرد.