آغاز مسابقه تسلیحاتی در آمریکای لاتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در همین رابطه روز گذشته "هوگو چاوز"رئیس جمهوری ونزوئلا از خرید تانکهای روسی به سبب افزایش حضور نظامی آمریکا در کلمبیا خبر داد.

چاوز در سخنانی، گرم شدن مناسبات نظامی کلمبیا و آمریکا را اقدامی تحریک کننده و تهدیدی علیه ونزوئلا دانست.

به گفته وی، ونزوئلا در نظر دارد چندین گردان متشکل از تانک را از روسیه خریداری کند. چاوز اشاره ای به تعداد این گردانهای تانک نکرده، اما بر اساس قواعد نظامی هر گردان تانک شامل 40 تانک می شود.

چاوز به بودجه ای که قرار است ونزوئلا برای این کار (خرید تانک) اختصاص دهد، اشاره نکرد.

خرید این تانکها از روسیه در حالی انجام می شود که چندی پیش نیز "هوگو چاوز" از ایجاد یک واحد ویژه نظامی آموزش دیده برای استفاده از تسلیحات جدید خبر داده بود.

چاوز که در مراسم رژه نظامی در کاراکاس سخن می گفت در ادامه افزود : این موشکها را برای دفاع از خود خریداری کردیم و قصد جنگ با هیچ کسی نداریم، ونزوئلا تهدید نظامی برای سایر کشورها نیست.

این موشکها با وزن حدود ‪ ۱۹‬کیلوگرم، توانایی هدف قرار دادن اهداف تا ارتفاع ‪ شش‬هزار متری را دارند.

ونزوئلا در سالهای اخیر بیش از چهار ‬میلیارد دلار تسلیحات از روسیه خریداری کرده است.

در همین رابطه "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه که در آذر ماه سال گذشته به کاراکاس سفر کرده بود، خاطرنشان کرد :"رابطه نظامی روسیه-ونزوئلا یک رابطه در سطح بازار یا با هر هدف دیگری نیست، بلکه بر اساس شراکت و دیدگاه عملی درباره اوضاع است."