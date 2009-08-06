رعایت قانونگرایی و اصول اخلاقی در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، امام جمعه کرمان در جمع مدیران استان کرمان اظهار داشت: رعایت صحیح اصول قانونگرایی و اخلاقی در جامعه امروز بسیار ضروری است و اگر این موارد در انتخابات اخیر مورد توجه قرار می گرفت شاهد بروز حوادث پس از انتخابات نبودیم.

وی گفت: گذشت، رعایت اخلاق، مشورت با اهل علم از مهمترین اصول اخلاقی است که بسیاری از مسائل را برطرف می کند.

امام جمعه کرمان اضافه کرد: عمل نکردن این اصول توسط برخی افراد در حوادث اخیر موجب شده است تا کشور نتواند به آرامش قبل بازگردد.

وی همچنین بر رعایت دستورات دین توسط جامعه تاکید کرد و گفت: در صورت اجرای دستورات دین هیچ ضرر و زیانی به جامعه وارد نمی شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: در استان کرمان 107 خانوار تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

غلامرضا حسنخانی افزود: از این تعداد 25 هزار یتیم و 60 هزار نفر زن بی سرپرست تحت پوشش هستند.

وی عنوان کرد: از این تعداد یتیم با فرهنگسازی انجام شده تعداد زیادی دارای حامی شده اند اما هنوز سه هزار یتیم فاقد حامی هستند.

وی با اشاره به طرح کمیته امداد در ماه رمضان گذشته در خصوص دیدار با خانواده های نیازمند گفت: 400 میلیون تومان کمک در سال گذشته به خانواده های نیازمند استان ارائه شد.