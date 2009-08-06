رسانه ها یکجانبه گرا نباشند/ مواضع خبرگزاری مهر بجا و شایسته است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام محمدتقی رهبر ظهر پنجشنبه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در چهارمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی استان اصفهان افزود: خبرگزاری مهر در این عرصه رسانه ای فراگیر است که در اطلاع رسانی خود نیز مواضع بجا و شایسته ای دارد.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که در حال حاضر رسالت اصلی یک خبرنگار چیست اظهار داشت: رسالت اصلی یک خبرنگار اطلاع رسانی دقیق و شایسته از اوضاع جامعه است که در عرصه های سیاسی، اقتصادی و ... رخ می دهد که باید ضمن انعکاس آن به عموم مردم و مسئولان، اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مد نظر باشد.

بیان دیدگاههای چالشی نقش مهمی در روشن سازی مسائل دارد

رهبر در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: دیدگاههای حق و باطل در برخی از مواقع شفاف نیست که باید رسانه ها در این عرصه رسالت خود را به بهترین نحو به انجام رسانند.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شفاف سازی رسانه ها با بیان دیدگاههای چالشی می تواند از بسیاری از کج اندیشیها بکاهد.