وقتي تمام روياهاي نارس مرا
با ملحفه اي سپيد بپوشانند
شما باور خواهيد كرد
كه مرده ام ...
بي كه بدانيد
من پيشتر از اين هم
دروازه بر آن دقايق خاكستري رنگ ، گشوده ام
حتي وقتي كه در آن خيابان خلوت و خاموش
قدم مي زدم
و شعرهاي بر لب نيامده ام را
براي دريچه اي بسته مي خواندم
حتي وقتي كه زير سايه سار آن سپيدار بي ترانه مي نشستم
و عطر دل انگيز خاطره اي را به دريا مي بردم
فردا
همين دريچه تاريك ، مرا به ياد خواهد آورد
و آن سپيدار بي ترانه
و آن دختر پريشان گيسويي كه هر غروب از ديوان غزلهاي حافظ ، گام بيرون مي نهد
و در خياباني خلوت و خاموش
كنار روياهاي نارس من
قدم مي زند...
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مراسم چهلم تيمور ترنج
يادآوري مي شود كه مراسم چهلم كوچ تيمور ترنج - شاعر و نويسنده فقيد ، روز پنج شنبه 18 / 4/ 83 در هفشيجان شهركرد ( آرامگاه ترنج ) با حضور خانواده وي و جمعي از شاعران ، نويسندگان و نغمه سرايان محلي برگزار خواهد شد.
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