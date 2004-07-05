مراسم چهلم تيمور ترنج

وقتي تمام روياهاي نارس مرابا ملحفه اي سپيد بپوشانندشما باور خواهيد كردكه مرده ام ...بي كه بدانيدمن پيشتر از اين همدروازه بر آن دقايق خاكستري رنگ ، گشوده امحتي وقتي كه در آن خيابان خلوت و خاموشقدم مي زدمو شعرهاي بر لب نيامده ام رابراي دريچه اي بسته مي خواندمحتي وقتي كه زير سايه سار آن سپيدار بي ترانه مي نشستمو عطر دل انگيز خاطره اي را به دريا مي بردمفرداهمين دريچه تاريك ، مرا به ياد خواهد آوردو آن سپيدار بي ترانهو آن دختر پريشان گيسويي كه هر غروب از ديوان غزلهاي حافظ ، گام بيرون مي نهدو در خياباني خلوت و خاموشكنار روياهاي نارس منقدم مي زند...***يادآوري مي شود كه مراسم چهلم كوچ تيمور ترنج - شاعر و نويسنده فقيد ، روز پنج شنبه 18 / 4/ 83 در هفشيجان شهركرد ( آرامگاه ترنج ) با حضور خانواده وي و جمعي از شاعران ، نويسندگان و نغمه سرايان محلي برگزار خواهد شد.