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۱۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

توقیف یک شناور موتورسنگین و کشف 7 دستگاه موتورسواری در آبهای قشم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده پایگاه دریابانی قشم گفت: روز گذشته یک فروند شناور موتورسنگین توقیف و هفت دستگاه موتورسواری سنگین 400cc قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدحسن فرحبخش صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران گشت دریابانی شهرستان قشم در ساعت 16 چهارشنبه حین گشت زنی در سه مایلی جزیره هنگام به دو فروند قایق موتور سنگین حامل کالای قاچاق برخورد و دستور توقیف انها را دادند که شناورها بدون توجه به فرمان پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کردند.

وی بیان کرد: ماموران پس از تعقیب و گریز یکی از شناورها را به ناخدایی "علی-ر" و ملوانی "محمد-گ" توقیف و در بازرسی از آن 7 دستگاه موتور سنگین 400 سی سی قاچاق کشف و در این رابطه دو نفر را دستگیر کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم متهمین دستگیرشده همراه با شناور و وسایل نقلیه مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی به پایگاه دریابانی قشم منتقل شدند.

کد مطلب 924871

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