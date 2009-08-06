توقیف یک شناور موتورسنگین و کشف 7 دستگاه موتورسواری در آبهای قشم

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدحسن فرحبخش صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران گشت دریابانی شهرستان قشم در ساعت 16 چهارشنبه حین گشت زنی در سه مایلی جزیره هنگام به دو فروند قایق موتور سنگین حامل کالای قاچاق برخورد و دستور توقیف انها را دادند که شناورها بدون توجه به فرمان پلیس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کردند.

وی بیان کرد: ماموران پس از تعقیب و گریز یکی از شناورها را به ناخدایی "علی-ر" و ملوانی "محمد-گ" توقیف و در بازرسی از آن 7 دستگاه موتور سنگین 400 سی سی قاچاق کشف و در این رابطه دو نفر را دستگیر کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم متهمین دستگیرشده همراه با شناور و وسایل نقلیه مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی به پایگاه دریابانی قشم منتقل شدند.