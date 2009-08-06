بانک توسعه تعاون افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه 500 میلیارد تومان شکل گرفته است.

بانک توسعه تعاون با 2100 نفر کارمند در 361 شعبه و باجه در سراسر کشور آغاز به کار کرد.

وزیر تعاون اشتغالزایی، تمرکز تسهیلات دهی به تعاونی ها و تقویت این بخش را از رویکردهای مهم تشکیل بانک توسعه تعاون اعلام کرد.

محمد عباسی در گفتگو با مهر ساختار بانک توسعه تعاون را مانند سایر بانکها دانست و گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک دولتی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت موظف به ایجاد آن شد، با دارا بودن ساختاری مانند سایر بانکها، خدمات دهی خود را در تعاونی ها متمرکز می کند.

وزیر تعاون تفاوت دیگر بانک توسعه تعاون با سایر بانکهای کشور را توسعه ای بودن آن اعلام کرد و اظهار داشت: این بانک با سایر بانکهای کشور که به صورت سرمایه ای و تجاری هستند تفاوت دارد چون یک بانک تجاری بیشتر به دنبال کسب سود و پرداخت تسهیلات با تضمین بازپرداخت بالاتر است.

عباسی کمک به ریشه کن کردن بیکاری در کشور را رویکرد دیگر تشکیل بانک توسعه تعاون در بخش تعاونی کشور اعلام و بیان داشت: دولت در تلاش است تا از طریق ایجاد یک فرایند منظم و تقویت ایده های مردم، جریان اشتغالزایی را مورد حمایت قرار دهد و این کار را از طریق توانمند سازی مردم دنبال می کند.

وی حمایت از تشکلهای مردمی در قالب تعاون و استفاده از تمایل جامعه به حضور در بخش تعاون را یک فرصت تلقی کرد و گفت: حال که مردم می خواهند در این بخش فعالیت اقتصادی داشته باشند دیگر نباید آنها را درگیر بوروکراسی اداری و مشکلات دریافت مجوز فعالیت کنیم.

به گفته وزیر تعاون اصل 43 قانون اساسی بر لزوم تقویت و حمایت از جوانان در قالب فعالیتهای تعاونی تاکید دارد، و امید است تا پس از تشکیل بانک توسعه تعاون موانع تسهیلات دهی به تعاونی ها رفع شود.