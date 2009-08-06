شناسایی نخستین مورد آلوده به آنفلوانزای خوکی در تبریز‌

احمد کوشا در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: فرد ‌آلوده جوان 17 ساله‌ای است که عضو یکی از تیمهای ورزشی اعزامی به آمریکا بوده است.

وی با بیان اینکه بیمار شناسایی شده هم اکنون تحت درمان قرار دارد، ‌بیان کرد: با مراقبتهای صورت گرفته این ویروس به کسی منتقل نشده و حال بیمار نیز پس از آغاز درمان رو به بهبودی است.

کوشا در عین حال از مردم خواست در صورت مشاهده علائم سرماخوردگی و کوفتگی بدن سریع به پزشک معالج مراجعه کنند.

وی با اعلام آمادگی مراکز درمانی استان برای درمان و بستری مبتلایان به ویروس آنفلوانزای خوکی اظهار داشت: تا یک هفته آینده مرکز تشخیص فوری این بیماری به مرکزیت تبریز که به استانهای شمال‌غرب کشور خدمات خواهد داد در تبریز راه‌ اندازی می شود.

رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی از افراد سالمند، بیماران قلبی و عروقی و کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین گروه در مقابل آنفلوانزای خوکی نام برد.

آنفلوانزای خوکی نخستین بار در مکزیک شناخته شد، این بیماری نوعی از انواع آنفلوانزا است که دارای گیرنده های H1 و N1 بوده، تیپ N1H1 نامیده شده و روی سیستم تنفسی تاثیر می گذارد.

هنوز واکسنی برای این نوع بیماری معرفی نشده و واکسنهای متداول برای آنفلوانزای فصلی برای درمان این نوع آنفلوانزا بی‌تاثیر است.

مقامات بهداشتی از مردم خواسته اند برای جلوگیری از آلودگی به آنفلوانزای خوکی از حضور در مراسم پرتجمع خودداری شود.