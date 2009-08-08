زندان تبریز به خارج از شهر منتقل می شود

گزارش خبرنگار مهر در تبریز حاکی است، اعضای این هیئت را علاوه بر فرماندار و دادستان تبریز،‌ نمایندگان ارگانهایی چون دانشگاه علوم پزشکی، بهداشت، آموزش و پرورش، انجمن حمایت از زندانیان، آموزش فنی حرفه ای، سازمان تبلیغات اسلامی، تربیت بدنی، ‌شهرداری و اداره کل زندانهای آذربایجان شرقی تشکیل می دهند.

اعضای این هیئت در نخستین گام خود پیش از ظهر پنجشنبه از زندان تبریز بازدید کرده و با مشکلات و کاستیهای این زندان و راهکارهای انتقال آن به خارج از شهر از نزدیک آشنا شدند.

محمد علی ذبیحیان، فرماندار تبریز در این بازدید با تاکید بر فوریت انتقال زندان تبریز به خارج از محدوده شهر گفت: در هیچ جای دنیا، زندان ها در داخل شهر قرار ندارند.

وی تصریح کرد: وجود زندان در داخل شهر ضمن ایجاد تصویری نامتناسب با فضای شهری، مشکلات فرهنگی و اجتماعی بسیاری به همراه دارد.

طرح انتقال زندان تبریز به خارج از شهر در محلی واقع در مسیر باباباغی تبریز در حال مطالعه است.

زندان تبریز در ورودی این شهر قرار دارد و تجمع خانواده های زندانیان در روزهای ملاقات در مقابل این مکان و نیز انتقال زندانیان به دال یا خارج از آن تصویر نامناسبی در این منطقه ایجاد می کند.