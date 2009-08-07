به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه هفته پیش رو تشکیل جلسه خواهد داد .

دستور کار این هفته مجلس به ترتیب به این شرح است : گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش. (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 20/6/1387 به تصویب رسیده است).

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363. (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 17/7/1387 به تصویب رسید).

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان.(اعاده شده از شورای نگهبان).

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه تمدید مهلت اجراء تبصره(2) ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1386. (اعاده شده از شورای نگهبان).

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (لکه دار). (اعاده شده از سوی شورای نگهبان).

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 1347. (اعاده شده از سوی شورای نگهبان).

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362. (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 14/12/1387 به تصویب رسید).

گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحولات اقتصادی دولت در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها. (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 10/10/1387 به تصویب رسید).

گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص آقای مصطفی کواکبیان از عملکرد سازمان تربیت بدنی کشور.

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از عملکرد نظام بانکی.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح پیگیری انتقال مقر دائمی سازمان ملل متحد از آمریکا. ( در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت.)

گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد بررسی وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی و چگونگی کیفیت نظارت بر دستگاه های اجرایی کشور.

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده(36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارب ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه.

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور. (این طرح توسط شورای عالی استان ها ارایه شده است).

گزارش کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386. (این طرح توسط شورای عالی استان ها ارایه شده).

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی.

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در موردلایحه اصلاح بند (2) اصلاحی ماده (36) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385.

گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (14) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و ماده (190) قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 و الحاق ماده(187) مکرر به قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح اصلاح تبصره های(1) و(9) ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست.

گزارش کمیسیون اجتماعی در موردطرح ساماندهی نظام اداری دولت.