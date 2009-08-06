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۱۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

همزمان با نیمه شعبان؛

جشن ازدواج 290 دختر تحت پوشش کمیته امداد بوشهر برگزار شد

جشن ازدواج 290 دختر تحت پوشش کمیته امداد بوشهر برگزار شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: همزمان با نیمه شعبان و ولادت منجی عالم بشریت مهدی موعود طی مراسمی 290 دختر تحت پوشش کمیته امداد استان بوشهر آغاز زندگی خود را جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در این مراسم مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر بر ازدواجهای آسان و ساده در بین جوانان تأکید کرد و گفت: ترویج ازدواجهای آسان زمینه ساز سالم سازی جامعه است.

سید علاء الدین موسوی افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر با مشارکتهای مردمی به ویژه خیرین تمام توان و تلاش خود را برای کمک به امر ازدواج به کار گرفته است.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم ترویج فرهنگ ازدواج ساده و تسهیل در امر ازدواج جوانان است، افزود: احسان بزرگترین و با ارزشترین خدمت است که انسان می تواند در زمان حیات خود از آن بهره گیرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: جهت کمک به این دختران، کمیته امداد استان بوشهر یک میلیارد و 450میلیون ریال کمک هزینه نقدی پرداخت کرده است.

موسوی افزود: به هر یک از نوعروسان برای خرید وسایل مورد نیاز خود پنج میلیون ریال پرداخت شده است.

کد مطلب 924911

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