جشن ازدواج 290 دختر تحت پوشش کمیته امداد بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در این مراسم مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر بر ازدواجهای آسان و ساده در بین جوانان تأکید کرد و گفت: ترویج ازدواجهای آسان زمینه ساز سالم سازی جامعه است .

سید علاء الدین موسوی افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر با مشارکتهای مردمی به ویژه خیرین تمام توان و تلاش خود را برای کمک به امر ازدواج به کار گرفته است .

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم ترویج فرهنگ ازدواج ساده و تسهیل در امر ازدواج جوانان است، افزود: احسان بزرگترین و با ارزشترین خدمت است که انسان می تواند در زمان حیات خود از آن بهره گیرد .

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: جهت کمک به این دختران، کمیته امداد استان بوشهر یک میلیارد و 450میلیون ریال کمک هزینه نقدی پرداخت کرده است .