488 زندانی گلستان برای آزادی نیازمند حمایت خیرین هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباسعلی عرب ظهر پنجشنبه در ستاد دیه استان در گرگان افزود: سال جاری 78 نفر از مددجویان زندانهای استان از زندان آزاد شدند که 16 نفر با تلاش شورای حل اختلاف و بقیه با حمایت ستاد دیه آزاد شدند.

وی اظهار داشت: برای آزادی زندانیان و مدجویان جرائم ملی غیرعمد به حمایت مردم و خیرین نیاز است تا این افراد به آغوش خانواده هایشان بازگردند.

وی خاطرنشان کرد: اگر هر یک از کارمندان استان تنها سه رقم آخر حقوق خود را به حساب ستاد دیه واریز کنند، سالانه بین 200 تا 300 میلیون ریال جمع آوری می شود.

به گفته عرب، با این رقم جمع آوری شده زمینه آزادی 30 تا 40 مددجوی نیازمند از زندان فراهم می شود که در این زمینه خواستار همکاری مردم هستیم.

مدیرکل زندانهای گلستان بیان داشتت: امیدواریم با همکاری مردم و مسئولان و یاری رسانی به این نهاد شاهد آزادی شمار بیشتری از مددجویان زندانهای استان فراهم شود.

وی از تغییر شیوه برگزاری جشن گلریزان خبر داد و گفت: با همت خیرین، هدایا و کمکها را جمع آوری می کنیم و جشن گلریزان با هدف تقدیر از این اقدام خیر برگزار می شود.

بیش از شش هزار مددجو در زندانهای گلستان بسر می برند.