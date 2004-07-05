به زودي پروژه اتصال خطوط برق عراق با ايران به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري خاورميانه، ايهام السامرائي گفت: اين پروژه به ظرفيت 100 مگاوات راه اندازي خواهد شد تا بخشي از نيازهاي انرژي عراق از طريق ايران تامين شود.



وي همچنين از موافقت كويت با مجهز كردن عراق به نيروگاه200 مگاواتي برق خبر داد، در حالي كه كويت تا دو ماه پيش با اين امر مخالفت كرده بود.



به گفته وزير انرژي عراق تمام مناطق عراق به استثناي بغداد، سيستم سه ساعت برق و سه ساعت قطع برق اجرا مي شود البته شهر سليمانيه نيز به دلايل فني از اين قاعده مستثني است .



درجريان حمله اشغالگران به عراق، بسياري از نيروگاهها و تاسيسات انرژي و خطوط انتقال برق عراق متحمل خسارت هاي سنگين شد .



شوراي حكومت انتقالي عراق كه اخيرا منحل شد سال گذشته هيات برق و انرژي اين كشور را مامور كرد قراردادهايي را براي خريد برق از كشورهاي ايران، تركيه و سوريه منعقد كند.



ظرفيت توليد برق عراق كه پيش از جنگ، بين 4 تا 6 هزار مگاوات بود پس از جنگ به كمتر از 3300 مگاوات رسيده است.

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