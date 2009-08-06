اختصاص 3.5 میلیارد تومان اعتبار برای تقویت روند اجرای مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسینپور ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی افزود: وضعیت مسکن مهر در سال جاری شرایط بهتری پیدا کرده و پیش بینی می شود در بخش اول تعدادی از واحدهای ساخته شده در مشهد، کاشمر و شهر جدید گلبهار به متقاضیان واگذار می شود.
معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی، با اشاره به اختصاص سه هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای تقویت روند اجرای مسکن مهر در سال جاری افزود: مسائل پیش روی پرداخت وام به مسکن مهر در سال گذشته با پیگیری و مساعدت بانک مرکزی، شورای تامین مسکن و دفتر ریاست جمهوری حل شده و پنج بانک عامل کشور به یک بانک عامل یعنی مسکن تبدیل شده است.
وی به تامین 100 درصد زمین مورد نیاز برای مسکن مهر در خراسان رضوی اشاره کرد و ادامه داد: بیش از 80 درصد زمینها برای ساخت و ساز به تعاونیها و اتحادیهها تحویل شده است.
حسین پور خاطرنشان کرد: باید بتوانیم براساس سقفی که در مسکن مهر برای خراسان رضوی تعیین شده است منابع کاری و مالی را تامین کنیم که در این راستا برنامه ریزیهای لازم توسط دست اندرکاران انجام شده است.
وی همچنین با اشاره به وجود 30 هزار متقاضی، تعاونی ها و اتحادیه مسکن مهر و پیشرفت مناسب این طرح در گلبهار گفت: زمین مورد نیاز طرح مسکن مهر در گلبهار تامین و واگذار شده و این طرح در شهر جدید گلبهار بیشترین پیشرفت را دارد.
معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه حمل و نقل از ضروریات شهر جدید گلبهار است، از شروع مطالعات فاز دو قطار مشهد - گلبهار خبر داد.
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