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۱۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۳۸

در خراسان رضوی؛

اختصاص 3.5 میلیارد تومان اعتبار برای تقویت روند اجرای مسکن مهر

اختصاص 3.5 میلیارد تومان اعتبار برای تقویت روند اجرای مسکن مهر

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی از اختصاص سه هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای تقویت روند اجرای مسکن مهر در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین‌پور ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی افزود: وضعیت مسکن مهر در سال جاری شرایط بهتری پیدا کرده و پیش بینی می شود در بخش اول تعدادی از واحدهای ساخته شده در مشهد، کاشمر و شهر جدید گلبهار به متقاضیان واگذار می ‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی، با اشاره به اختصاص سه هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای تقویت روند اجرای مسکن مهر در سال جاری افزود: مسائل پیش روی پرداخت وام به مسکن مهر در سال گذشته با پیگیری و مساعدت بانک مرکزی، شورای تامین مسکن و دفتر ریاست جمهوری ‌حل شده و پنج بانک عامل کشور به یک بانک عامل یعنی مسکن تبدیل شده است.

وی به تامین 100 درصد زمین مورد نیاز برای مسکن مهر در خراسان رضوی اشاره کرد و ادامه داد: بیش از 80 درصد زمینها برای ساخت و ساز به تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها تحویل شده است.

حسین پور خاطرنشان کرد: باید بتوانیم براساس سقفی که در مسکن مهر برای خراسان رضوی تعیین شده است منابع کاری و مالی را تامین کنیم که در این راستا برنامه ‌ریزی‌های لازم توسط دست اندرکاران انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به وجود 30 هزار متقاضی، تعاونی ‌ها و اتحادیه‌ مسکن مهر و پیشرفت مناسب این طرح در گلبهار گفت: زمین مورد نیاز طرح مسکن مهر در گلبهار تامین و واگذار شده و این طرح  در شهر جدید گلبهار بیشترین پیشرفت را دارد.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه حمل و نقل از ضروریات شهر جدید گلبهار است، از شروع مطالعات فاز دو قطار مشهد - گلبهار خبر داد.

کد مطلب 924920

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