دستگیری 5 تروریست القاعده / سفر غیر منتظره طالبانی به کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات عراق، نیروهای امنیتی در استان بابل، پنج تروریست وابسته به شبکه القاعده را دستگیر کردند؛ این تروریستها اعتراف کردند برای حمله به زائران عتبات عالیات که برای شرکت در مراسم نیمه شعبان از این استان عبور می کنند، برنامه ریزی می کردند.



به گفته منابع عراقی، یک واحد از نیروهای لشگر واکنش سریع وابسته به وزارت کشور، شب گذشته پنج تروریست وابسته به شبکه القاعده را در منطقه البحیرات در اسکندریه واقع در شمال شهر حله دستگیر کردند که این تروریستها به برنامه ریزی برای هدف قرار دادن زائران اعتراف کردند.



از این تروریستها، نقشه ها و تصاویر شهروندان به دست آمده است.



خبر دیگر اینکه، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق صبح امروز به طور غیر منتظره وارد شهر کرکوک شد .



هدف از این سفر، بررسی اوضاع سیاسی و امنیتی این شهر نفت خیز است که کردها و اعراب درباره آن اختلاف دارند.



به گفته منابع محلی در کرکوک، طالبانی با استاندار و شماری از روسای احزاب و نمایندگان قومیتها با هدف نزدیک کردن دیدگاههای آنها به یکدیگر به منظور حل مشکل این شهر دیدار می کند.



سفر طالبانی به کرکوک پس از دیدار نوری المالکی نخست وزیر عراق از شهر سلیمانیه و دیدار وی با رهبران کردها برای حل مشکلات موجود میان بغداد و اربیل صورت می گیرد که کرکوک از جمله این مشکلات به شمار می رود.