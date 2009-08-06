مصر برنده اولین بازی هندبال جوانان جهان شد/ تیم ایران امشب به مصاف برزیل می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که در سالن شماره یک قاهره مصر برگزار شد اولین دیدار این رقابت ها از گروه اول میان میزبان مسابقات و تیم ایسلند و با حضور مسئولین فدراسیون های مختلف جهان و روسای کمیته های فدراسیون جهانی هندبال برگزار شد.

در این دیدار تیم مصر با نتیجه 25 بر 19 از سد تیم ایسلند گذشت. مصری ها نیمه اول این مسابقه را هم با نتیجه 13 بر 8 از حریف خودپیش بودند.

هفدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان با حضور 24 تیم در چهار گروه رسما شب گذشته با برگزاری اولین دیدار در حاشیه مراسم افتتاحیه آغاز شد و تا پایان مرداد ماه پیگیری می شود.

تیم ایران که برای اولین بار مجوز حضور در این رقابت ها را به دست آورده است با تیم های اسپانیا، فرانسه، نروژ، برزیل و تونس در گروه دوم همگروه است. تیم ایران امشب در اولین دیدار خود به مصاف تیم برزیل می رود.