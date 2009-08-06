بهترین راه حفاظت از منابع طبیعی سپردن آنها به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعداز ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه حوادث غیر مترقبه استان، گفت: راه اصلی برای توسعه، صیانت و نگهداری این منابع، سپردن آنها به مردم در قالب طرح و برنامه با کار کارشناسی همراه با آموزش و آگاهی است .

وی افزود: باید در برنامه مدیریت و نگهداری منابع طبیعی ابتدا با فرهنگسازی و اطلاع رسانی، از ظرفیت مردمی و مشارکت آنها در کاهش حریق و حوادث کمک گرفت و سپس به سراغ خرید و تهیه ابزار و امکانات رفت .

وی اظهار داشت: باید به جای خرید تجهیزات و امکانات غیر ضروری بخش حوادث، به ایجاد مراکز گردشگری، تحقیقاتی و پژوهشی در دل منابع طبیعی پرداخته شود تا زمینه بیشتری در فراهم کردن فرصتهای آموزشی و تفریحی برای جوانان و نوجوانان و ارتقای فرهنگ نگهداری و صیانت از منابع ملی انجام پذیرد .

نوذری بیان کرد: باید اهمیت و جایگاه این ثروتها و سرمایه های عظیم خدادادی با اطلاع رسانی و تبلیغات بیشتری انجام پذیرد تا اقبال وعزم عمومی را برای نگهداری و حفاظت از آنها مصمم تر سازد .

این مسئول نسبت به تهیه نقشه ای جغرافیایی از منابع طبیعی و محیط زیست که در آن استعداد جنگل، مرتع، زمینهای کشاورزی، اراضی زراعی، باغ و جایگاه های گردشگری، مناطق مناسب احداث صنعت و دیگر کاربری ها لحاظ شده باشد، تاکید کرد .

نوذری عنوان کرد: باید به نقاط حادثه خیز و مشکل زای منابع طبیعی که تردد بیشتری وجود دارد، توجه بیشتری شده و در این نقاط هشدارهای لازم داده شود .

مدیرکل منابع طبیعی استان نیز گفت: برای نگهداری بیش از یک میلیون هکتار جنگل و مرتع در این استان نیاز به عزمی همگانی، فرهنگسازی و ابزار اطفای حریق بیشتری داریم .