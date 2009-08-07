حکم خلع ید 86 هکتار از اراضی ملی چناران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، حجت الاسلام غلامعلی عابدینی نیا در جمع خبرنگاران افزود: این اراضی بر اساس قانون حفاظت و حمایت از جنگلها و مراتع کشور متعلق به دولت بوده که عموما توسط مجاورین تصرف شده بود و به در خواست منابع طبیعی پس از طی مراحل رسیدگی قضایی حکم خلع ید صادر و امروز به اجرا درآمد.

دادستان انقلاب چناران افزود: بر اساس قانون کلیه اراضی که پوشش گیاهی طبیعی دارند قبل از قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احیاء نشده اند اراضی ملی محسوب شده و بر اساس مفاد ماده 690 قانون مجازات اسلامی متصرفین علاوه بر رفع تصرف به یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شوند.

وی افزود: بر اساس این قانون هر گونه احداث بنا یا غرس درخت در این اراضی نه تنها موجب حقی نمی شود بلکه به هنگام تخریب و خلع ید نیز هیچگونه خسارت به متصرفین تعلق نمی گیرد.

دادستان عمومی انقلاب چناران گفت: آن دسته از اشخاصی که بر اثر عدم اطلاع از قانون اینگونه اراضی را متصرف شده اند چنانچه به ادارات منابع طبیعی مراجعه و تعیین تکلیف یا رفع تصرف کنند این عمل آنان موجب عدم تعقیب کیفری و مجازات قانونی می شود در غیر این صورت چنانچه برای دادگاه احراز شود که شخص یا اشخاصی در اراضی ملی تصرف عدوانی کرده اند تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.

رئیس اداره منابع طبیعی چناران گفت: در اجرای ماده 2 قانون حفاظت و حمایت از جنگلها و مراتع کشور تاکنون برای 230 هزار هکتار از اراضی ملی حوزه شهرستان مراحل ماده 2 شامل نقشه برداری، تنظیم برگ تشخیص و آگهی روزنامه اجرا و باقیمانده پنج هزار هکتار نیز پایان 10 سال انجام می شود.

حسین رجبی میزان اراضی ملی حوزه شهرستان را 235 هزار هکتار عنوان کرد و افزود: از این میزان دو هزار هکتار جنگلهای ارس و تنگ و بقیه مراتع درجه یک تا سه است.

وی با اشاره به پیگیری پرونده قضایی متصرفین عدوانی اراضی ملی گفت برای 140 هکتار از اراضی تصرفی پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده که 48 هکتار آن مربوط به امسال است.