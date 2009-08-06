برخی افراد به دنبال سودجویی از انتخاب رشته داوطلبان هستند

محمود صنعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به ضرورت دقت داوطلبان در مراجعه به مراکز مشاوره ای انتخاب رشته نسبت به سواستفاده برخی افراد سودجو از داوطلبان کنکور هشدار داد.

وی اظهار داشت: با وجود اینکه آموزش و پرورش در 80 درصد از شهرستانهای استان با راه اندازی پایگاه انتخاب رشته به داوطلبان خدمات ارائه می کند اما مراکز غیر مجاز انتخاب رشته نیز در این راستا فعالیت دارند.

صنعتی اضافه کرد: اکثر این افراد فاقد تخصص کافی جهت مشاوره و انتخاب رشته هستند و هدف اصلی شان کسب درآمد و سود جویی است.

وی افزود: البته پاسخگویی به 40 هزار دانش آموز مشکل است و با این مراکز در صورتی که تخصص لازم و مجوز از سازمان را داشته باشند همکاری خواهیم کرد.

صنعتی در خصوص سیستم انتخاب رشته بیان کرد: 95 درصد از اطلاعات سیستم صحیح است اما مواردی را مانند بعد راه دانشگاه و محل زندگی داوطلب، آینده شغلی، شرایط خانوادگی، اقتصادی و علاقه داوطلب را در نظر نمی گیرد به همین دلیل انتخاب رشته کامپیوتری را صد درصد تضمین نمی کنیم و باید داوطلب به مشاور مراجعه کند.

وی در خصوص قطع شدن اینترنت در این ایام افزود: قطع شدن اینترنت در انتخاب رشته مشکل ایجاد نمی کند اما شاید داوطلب در ارسال کارنامه نهایی دچار مشکل شود.

صنعتی افسردگی، اختلالات فکری را از آسیبهای کنکور دانست و عنوان کرد: داوطلبانی که رتبه های بالا را کسب کرده اند بیشتر در معرض خطر هستند و در این میان نقش والدین مهم برای جلوگیری از این اختلالات بسیار موثر است.