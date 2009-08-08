تلاش برای تولید فلزات خود ترمیم شونده ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در تلاشند با انتقال تاثیرات خود ترمیمی پوست انسان به مواد با کمک کپسولهای پر شده از مایع ترمیم کننده و قرار دادن آنها در الکترولایه های فلزی این خصوصیات را در سطوح فلزی ایجاد کنند.

فرایند تولید الکترولایه ها به همراه نانو کپسولها توسط محققان موسسه فرانهوفر در حال پیگیری است. در صورتی که لایه ای از فلز آسیب ببیند بدنه نانو کپسولها در حرارت ایجاد شده در اثر آسیب سوخته شده و مایع درون آن بر روی لایه فلز جاری می شود به این شکل خراش ایجاد شده بر روی سطح فلز ترمیم خواهد شد.

تا کنون استفاده از چنین شیوه ای برای ایجاد خود ترمیمی در فلزات به دلیل اندازه بزرگ کپسولها بارها با شکست مواجه شده بود. کپسولهایی با ابعاد 10 تا 15 میکرومتر برای استفاده در الکترولایه های فلزی با ضخامت 20 میکرومتر بسیار بزرگ به شمار رفته و خصوصیات مکانیکی لایه را دچار اختلال می کردند.

اکنون نمونه جدید این کپسولها با داشتن قطری برابر چند صد نانومتر نسبت به نمونه های قبلی از شرایط مناسب تری برخوردارند.

به گفته محققان هرچه ابعاد کپسولهای حاوی مایع ترمیم کننده کوچکتر باشد حساسیت مخزن کپسول نیز افزایش پیدا خواهد کرد به همین دلیل برای تولید مخزن آنها باید از موادی خاص متناسب با نوع الکترولیدهایی استفاده شوند که در الکترولایه فلزات وجود دارند زیرا این الکترولیدها از خصوصیات شیمیایی برخوردارند که به راحتی می توانند کپسولهای حساس را تخریب کنند.

بر اساس گزارش زی نیوز، محققان تا کنون از مس، نیکل و زینک برای تولید مخزن نانو کپسولها استفاده کرده اند اما اعتقاد دارند تکمیل تولید بهترین پوشش برای این کپسولها به چندین سال مطالعه نیاز خواهد داشت.