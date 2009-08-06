تپه باستانی قلعه خندان گرگان به پارک تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهیم کریمی ظهر پنجشنبه در بازدید از این طرح افزود: طرح گردشگری و پارک تپه قلعه خندان با هماهنگی میراث فرهنگی و گردشگری در حال آماده شدن است.

وی اظهار داشت: با تملک بیش از 85 درصد از خانه های مخروبه اطراف تپه قلعه خندان، این مکان به پارک تبدیل می شود.

کریمی خاطرنشان کرد: تپه قلعه خندان یکی از مظاهر بام گرگان در کنار تپه هزار پیچ بوده و عملیات اجرایی این پروژه تا پایان امسال آغاز می شود.

شهردار گرگان بیان داشت: برای احیای دوباره قلعه خندان، آزادسازی حریم، تکمیل دیوارکشی و ایجاد فضای سبز صورت گرفته است.

قلعه خندان، تپه‌ای بزرگ و باستانی در شهر گرگان است، این تپه بیضی شکل 30 متر بالاتر از مناطق اطراف خود واقع است.

قلعه خندان زمانی دارای راه زیرزمینی مخفی تا شهر استرآباد بود که برای موارد اضطراری مورد استفاده قرار می ‌گرفت و دارای طاقچه‌هایی برای ذخیره‌ سوخت و مواد غذایی بود اما بی ‌توجهی و ساخت و ساز در حریم آن توسط حاشیه‌نشینان به این تپه باستانی آسیب زده است.