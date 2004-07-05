بازتاب سفر بشار اسد به ايران در مطبوعات سوريه و كشورهاي عربي

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه البعث سوريه ، ديدارهاي بشار اسد با رئيس جمهوري و رهبري ايران را با توجه به شرايط حساس و خطرناك منطقه مهم توصيف كرد و نوشت : بشاراسد با آيت الله خامنه اي و خاتمي ديدار كرد و راه هاي گسترش روابط و تحولات منطقه اي و بين المللي را بررسي كرد.



به نوشته اين روزنامه ، طرفين بر لزوم حفظ وحدت و ثبات عراق و حاكميت كامل و پايان اشغالگري و حمايت از ملت فلسطين تاكيد كردند.



اين روزنامه نوشت : بنا به گفته بشار اسد، روابط سوريه و ايران هماهنگي مستمر و كارايي و اثربخشي خود را نشان داده است.



به نوشته البعث ، روابط سوريه و ايران و هماهنگي دايمي ميان آنها ازجمله در مسائل منطقه اي و بين المللي نقطه درخشان و ايده آل و الگويي براي روابط متعادل و متوازن ميان دو كشور دوست و برادر به رغم شدت فشارها و وحشيانه بودن هجمه دشمنان دو كشور است ، مواضع دو كشور در حل مشكلات منطقه اي بر اساس قوانين بين الملل روشن است .



اين روزنامه افزود: ديدار بشار اسد در راستاي ادامه هماهنگي دو كشور صورت گرفته است و با توجه به حوادث عراق و اوضاع بحراني فلسطين اشغالي وتروريسم دولتي اسرائيل بر ضد ملت فلسطين و تلاش هاي هدفمند براي تضييع حقوق مشروع آنها از اهميت خاصي برخوردار است.



به نوشته البعث ، بديهي است كه هماهنگي سوريه و ايران كارايي و ثمربخشي خود را از چند دهه پيش تاكنون نشان داده است و يكي از عوامل مهم اين هماهنگي و كارايي ، تاكيد مشترك دو كشور بر اهميت نقش ملت عراق و لزوم حفظ وحدت ارضي و حاكميت آنها و انتخاب حكومت منتخب از سوي تمام اقشار مردم آن است.



اين روزنامه با اشاره به موضع هماهنگ دو كشور در حمايت از ملت فلسطين نوشت : دمشق و تهران درقبال اين مسئله مواضع همسو و هماهنگي دارند و علاوه بر آن در بسياري از مسائل بين المللي مواضع مشتركي دارند.



به نوشته البعث، مذاكرات بشار اسد در تهران مورد اهتمام و عنايت جامعه ايران است و اين اهتمام به مواضع ملي و مثبت سوريه در قبال ايران و پايبندي اين كشور به اصول و مخالفت با تمام فشارها و سياست هاي ديكته شده آمريكايي ها و حمايت سوريه از انقلاب اسلامي ايران برمي گردد.



روزنامه البعث ، با توجه به شرايط حساس كنوني منطقه هماهنگي و همكاري بيشتر ميان دو كشور را مهم ارزيابي مي كند.



به نوشته اين روزنامه يكي از موارد مورد بحث اسد و مقامات ايراني روند صلحي است كه رژيم اسرائيل با حمايت آمريكا آن را تعطيل كرده است.



البعث نوشت : بشار اسد فوريه سال گذشته (بهمن 81) پيش از جنگ آمريكا عليه عراق به ايران سفر كرده بود.





روزنامه الوسط بحرين نيز نوشت: بشار اسد رئيس جمهور سوريه براي بررسي پرونده عرا ق و تهديدهاي امنيتي كه كشورهاي منطقه را در سايه نبود ثبات در عراق احاطه كرده است و بررسي تحولات فلسطين به ايران سفر كرد.



به نوشته اين روزنامه ، روساي جمهور دو كشور مسائل استراتژيكي كه مهمترين آنها آينده سياسي عراق و مساله فلسطين و پيامدهاي طرح خاورميانه بزرگ آمريكا است، را بررسي كردند، بشار اسد همچنين با آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي ايران ديدار كرد.



روزنامه الثوره سوريه نيز تيتر نخست صفحه اول خود را به ديدارهاي بشار اسد با خاتمي ومقام رهبري اختصاص داد، و نوشت: بشار اسد با رئيس جمهور و رهبري ايران ديدار كرد كه در اين ديدارها راه هاي يكپارچه كردن ديدگاه هاي دو كشور درقبال آينده وضع عراق و حمايت از فلسطينيان بررسي شد.



اين روزنامه نوشت: سومين ديدار بشار اسد از تهران در سايه شرايط بسيار پيچيده منطقه اي و بين المللي بويژه اوضاع عراق، مخاطرات نفوذ رژيم اسرائيل در اين كشور، اوضاع فلسطين اشغالي و وضع منطقه اي و بين المللي و روند صلح خاورميانه از اهميت بالايي برخوردار است .

الثوره نوشت : بشار اسد در ديدار با آيت الله علي خامنه اي رهبر معظم جمهوري اسلامي ايران تحولات منطقه اي و بين المللي و هماهنگي مواضع مشترك را بررسي كرد، وي همچنين با خاتمي همتاي خود حوادث منطقه اي و بين المللي و نحوه گسترش روابط دوجانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.



به نوشته الثوره ، ديدگاه هاي دو كشور همسو و هماهنگ است و دو كشور بر ضرورت حفظ وحدت و يكپارچگي و ثبات عراق و بازگشت حاكميت كامل و پايان اشغالگري تاكيد كرده و از ملت فلسطين در مقابل اقدامات غير انساني رژيم اسرائيل حمايت كردند.



اين روزنامه نيز سفر اسد را به تهران در سايه تحولات حساس منطقه و وضعيت بسيار پيچيده آن مهم ارزيابي كرد

روزنامه الوطن عربستان نوشت : بشار اسد رئيس جمهور سوريه روز گذشته سفر دو روزه خود را به تهران آغاز كرد تا با محمد خاتمي همتاي خود و رهبري جمهوري اسلامي ايران ديدار كند.

الوطن به نقل از منابع سياسي اين سفر را با توجه به فشارهايي كه گاه و بيگاه از سوي آمريكا و اسرائيل اعمال مي شوند، حوادث عراق ، اوضاع منطقه و طرح جنجال برانگيز خاورميانه بزرگ را مهم ارزيابي كرد.



الوطن نوشت: ايران اتهامات وارده به اين كشور و سوريه مبني بر حمايت از شبه نظاميان مسلح در عراق را بي پايه و اساس دانست .



روزنامه الوطن كويت هم نوشت: اسد و خاتمي خواستار خروج نظاميان آمريكايي از عراق شدند، بشار اسد پيش ا زاين سفر از هنگام روي كارآمدن به قدرت در سوريه از سال 2000 دو بار ديگر به ايران سفر كرده بود.



روزنامه القبس نيز نوشت: روساي جمهوري ايران و سوريه خواستار خروج اشغالگران از عراق شدند و از بازگشت حاكميت و ثبات در عراق حمايت كردند.



روزنامه الايام بحرين نوشت: خاتمي و اسد پايان اشغال عراق را خواستار شدند.

روزنامه السفير نيز تيتر نخست صفحه اول خود را به ديدار بشار اسد از ايران اختصاص داد و نوشت : دمشق و تهران خواستار پايان اشغال عراق شدند بر وحدت و ثبات عراق و بازگشت حاكميت كامل به اين كشور و خروج اشغالگران از آن و تشكيل حكومت منتخب كه با جامعه بين الملل بويژه با كشورهاي همسايه عراق روابط مسالمت آميز داشته باشد، تاكيد كردند.



روزنامه هاي مختلف عرب زبان با اختصاص تيترهاي اصلي خود به ديدار بشار اسد از تهران ،آن را در سايه شرايط دشوار منطقه اي مهم ارزيابي كردند .



روزنامه الحيات نوشت : كشورهاي همسايه عراق تلاش مي كنند مانع از انتقال پيامدهاي منفي جنگ به سرزمين خود شوند كه در اين چارچوب بشار اسد رئيس جمهور سوريه روز گذشته به ايران سفر كرد .



الحيات نوشت : دو طرف با رد اتهامات آمريكا مبني بر حمايت اين دو كشور از مقاومت عراق گفتند خشونت نتيجه طبيعي جنگ است و هيچ كس از طريق مرزهايش آن را منتقل نمي كند.



اين روزنامه افزود: دغدغه امنيتي محور اصلي مذاكرات ايران و سوريه را تشكيل مي دهد، مساله دخالت اسرائيل در عراق در سايه اطلاعات دو كشور مبني بر فعاليت گسترده موساد اسرائيل در شمال عراق، حساسيت پرونده امنيت را دوچندان كرده است.



به نوشته الحيات دو طرف بر ضرورت حفظ وحدت و يكپارچگي عراق و حاكميت ملت بر سرزمين خود و ضرورت عقب نشيني اشغالگران از اين سرزمين تاكيد كردند.

روزنامه القدس العربي نيز نوشت : روساي جمهور ايران و سوريه خواستار پايان اشغالگري در عراق شدند و فعاليت اسرائيل را در كردستان عراق بررسي كردند.

روزنامه تشرين سوريه نيز در شماره امروز خود با اشاره به سفر مهم بشار اسد به ايران در مطلبي نوشت: ايران و سوريه مسير هماهنگ و پايدار خود را ادامه مي دهند.

اين روزنامه نوشت : تحول و تبديل روابط سوريه و ايران به روابط راهبردي دليل قاطعي بر دقت و درست انديشي رهبران سوريه و ايران است زيرا اين روابط نه تنها به نفع ملت هاي دو كشور و دولت هاي دوست بلكه به نفع ثبات و و تحكيم روابط تاريخي و ديني و فرهنگي و تمدن ميان تمام اعراب و ايرانيان براي مقابله با صهيونيسم و اسرائيل به عنوان دشمن مشترك آنها است كه تهديد خطرناكي عليه حاكميت و اقتصاد و ثروت ها و امنيت همه كشورهاي منطقه است.



به نوشته تشرين ، ديدار بشار اسد از تهران تنها از نظر وجود فضاي مستحكم و دوستانه ميان دو كشور و تلاش گسترده براي توسعه آن و يا شرايط منطقه اي و بين المللي ناشي از اشغال عراق و پيامدهاي منفي آن اهميت پيدا نمي كند بلكه اهميت اين سفر وجود تهديدهاي خارجي عليه امنيت و ثبات منطقه و ضرورت تلاش و همكاري مشترك براي مقابله با اين تهديدها و فراهم آوردن زمينه توسعه و پيشرفت و رفاه براي ملت هاي منطقه است.

