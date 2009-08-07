مشترکان گلستانی 385 میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 251 هزار نفر از جمعیت استان در قالب بیش از 294 هزار خانوار از گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی اظهار داشت: این در حالی است که بیش از چهار هزار و 789 کیلومتر شبکه و نصب 185 هزار و 385 انشعاب گاز در استان صورت گرفته است.



وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 50 درصد خانوارهای روستایی استان از مزایای گاز طبیعی بهره مند هستند و گازرسانی به 48 روستایی منطقه کوهستانی منطقه در دست اجرا است.

به گفته سنگدوینی، این روستاها در روستای منطقه کوهستانی، صعب العبور وسخت گذر حاشیه جنگل دوزین واقع بوده و احداث خط انتقال گاز شهر مرزی مراوه تپه نیز درحال اقدام است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان بیان داشت: گازرسانی به روستاها و واحدهای صنعتی واقع در مسیر خط انتقال که قابلیت گاز رسانی دارند، علاوه بر رونق اقتصادی منطقه، درصد پوشش جمعیت روستایی استان گلستان را به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد.

وی یادآورشد: تا پایان تیرماه سال جاری تعداد شهرهای بهره مند از انرژی پاک به 23 شهر و تعداد روستاها نیز به 388 روستا رسیده است.

گلستان 25 شهر و هزار روستا دارد.