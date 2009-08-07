بیش از 4 میلیون نوزاد در 28 روز اول زندگی می میرند

دبیر اجرایی کنگره سراسری سلامت نوزادان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بخشهای نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان در حفظ سلامتی و نجات جان آنان، گفت: کاهش مرگ و میر نوزادان یکی از اهداف هزاره (Development Goals Millennium) بوده و جمهوری اســــــلامی ایران متعهد به کاهش آن به میزان 3/2 مقدار آن در سال 1990 تا سال 2015 است.

دکتر محمد باقر حسینی، با بیان اینکه مهمترین علل مرگ و میر نوزادان در سراسر جهان نارسی، ناهنجاری مادرزادی، آسفیکسی و سپسیس/ پنومونی است، یادآور شد: تولد نوزادان با وزن کم (کمتر از 2500 گرم) به عنوان یک عامل زمینه ایی در 60 تا 80 درصد مرگ های نوزادی نقش دارد.

دکتر حسینی ادامه داد: تولد نوزاد نارس علاوه بر آن که تهدیدی برای ادامه حیات نوزاد نارس است، کانون خانوده را نیز دچار اضطراب، هیجانات افسار گسیخته و افسردگی می کند؛ این مهم جامعه پزشکی دخیل در سلامتی نوزادان را به سمت مراقبت خانواده محور سوق داده است.

به گفته دبیر اجرایی کنگره سراسری سلامت نوزادان، توانمند کردن والدین برای مراقبت از فرزند نارس در بیمارستان و منزل و پیشنهاد نقش محوری و ارائه دهندگی خدمت به پدر در بخش مراقبت ویژه نوزادان مفاهیم اصلی مراقبت خانواده محور را شامل می شود که مراقبت آغوشی، مراقب تکاملی و ماساژ نوزاد از تدابیر برجسته این نوع مراقبت به حساب می آید.

وی در ادامه با اشاره به شکل گیری اصول مراقبت خانواده محور در بخش های مختلف از سال 1992 با کمک گروهی از والدین نوزادان، پرستاران، پزشکان، حقوق دانان اعلام کرد که این کنگره سعی دارد ضمن تاکید بر مراقبت های مادران قبل و حین بارداری به عنوان عامل مهمی برای پیشگیری از تولد نوزادان کم وزن و نارس به تبین اصول مراقبت های خانواده محور بپردازد.

دکتر سید علیرضا مرندی، رئیس کنگره و دکتر محمد حیدرزاده دبیرعلمی این کنگره است که با همکاری انجمن پزشکان نوزادان ایران از 13 تا 15 مرداد در محل دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حال برگزاری است.

اصول مراقبت خانواده محور، مراقبت نوزادان در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان در آینده، پژوهش در سلامت مادران و نوزادان، مراقبت از نوزادان نارس و کم وزن، تکامل و پیگیری نوزادان نارس، عفونت های نوزادای، ایمنی شناسی نوزادان، بیماری های ارثی و متابولیک در نوزادان، بیماری های مادر زادی قلبی در نوزادان، بیماری های تنفسی در نوزادان، اکسیژن درمانی و تهویه مکانیکی در نوزادان، درمان با سورفاکتانت از جمله عناوین اصلی هستند که در این همایش از سوی کارشناسان مرتبط مورد بررسی و بحث قرار خواهند گرفت.

هیپوکسیک ایسکمیک انسفالوپاتی، بیماری های نورولوژیک نوزادان، زردی نوزادی کلستاز نوزادی و بیماری های کبدی نوزادان، بیماری های خونی در نوزادان، انتروکولیت نکروزان و سایر بیماری های دستگاه گوارش نوزادان، بیماری های کلیوی نوزادان، جراحی در نوزادان، تشخیص و درمان های پریناتال، تغذیه خوراکی و پرنترال در نوزادان، نانوتکنولوژی در نوزادان و پریناتولوژی، بیماری های اندوکرین نوزادان، احیا نوزاد، پزشکی مبتنی بر شواهد در پریناتولوژی و نوزادان نیز از دیگر عناوین مورد توجه این کنگره سه روزه محسوب می شوند.