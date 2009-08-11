صعود تیم جوانان ایران از مرحله نخست موفقیت بزرگی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران در پانزدهمین دوره رقابت های واترپلو قهرمانی جوانان جهان در گروه نخست مسابقات با تیم های مونته نگرو، پورتوریکو، مصر و یونان همگروه شده است. تیم ایران در دوره قبلی این رقابت ها که در لانگ بیچ آمریکا برگزار شد از میان بیست تیم حاضر در رقابت ها با کسب عنوان نوزدهمی به کار خود پایان داد.

نادر غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما چنانچه بتوانیم در گروه خود سوم شویم به دور بعدی این رقابت ها راه پیدا می کنیم که این اتفاق بسیار بزرگی به حساب می آید. ایران با تیم های سرسختی همگروه شده و کار دشواری در این رقابت ها پیش رو دارد.

وی افزود: ما توان شکست مصر را داریم. یکی از دست اندرکاران این تیم در رقابت های جهانی ایتالیا که من هم به عنوان داور در آن رقابت ها حضور داشتم می گفت که تیم کشورش بدرستی آماده نشده است. تیم ما قابلیت پیروزی مقابل پورتوریکو را هم دارد. با این دو پیروزی می توانیم به دور بعدی رقابت ها صعود کنیم.

غفوری در پایان گفت: تیم جوانان ایران شش روز پیش از شروع مسابقات راهی کرواسی می شود و در اسپیلت اردویی چهار روزه را بر پا می کند. اسپیلت زادگاه نون کواکویچ ، سرمربی تیم های ملی واترپلو کشورمان است. تیم جوانان در فاصله دو روز مانده به رقابت ها رهسپار شیبنیک، محل برگزاری مسابقات، می شود.

پانزدهمین دوره رقابت های قهرمانی واترپلو جوانان جهان از 31 مرداد ماه تا هشتم شهریور ماه با حضور 20 تیم در چهار گروه پنج تیمی در شیبنیک کرواسی برگزار خواهد شد.