30 میلیارد ریال برای توسعه زیرساختهای شهری شهریار هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، محمدعلی عرفان منش در مراسم افتتاح هفت پروژه ورزشی در شهر باغستان اظهار داشت: شهر باغستان یکی از شهرهای جدیدالتاسیس این شهرستان است که با الگوهای مدرن ساخت و ساز ایجاد شده و هم اکنون با همکاری تمامی مسئولان مربوطه این شهر، زیرساختهای شهری برای ارائه خدمات مختلف به شهروندان این شهر روز به روز افزایش می یابد که در این راستا هفت پروژه شهری امروز به بهره برداری رسید.

وی افزود: در ادامه افتتاح این پروژه ها دو ناحیه شهرداری به منظور دسترسی آسان شهروندان در کمترین زمان افتتاح شد که امید است شهروندان با مراجعه به این دو اداره تمامی کارهای بخش شهرداری و ساخت و سازها را با مراجعه به این نواحی انجام دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین امروز توقفگاه اتوبوس با استقرار 20 دستگاه مینی بوس و اتوبوس آغاز به کار کرد که امید است با آغاز به کار این توقفگاه، زمینه احداث و استقرار سازمان اتوبوسرانی در این شهر فراهم شود.

عرفان منش بیان داشت: طبق سرشماری جمعیت در سال 85، جمعیت شهر باغستان 80 هزار نفر بود که هم اکنون با توجه به افزایش مهاجرت در شهرستان شهریار و توسعه زیرساختها این آمار به 120 هزار نفر می رسد.

فرماندار شهرستان شهریار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش شهرداری و شورای شهر باغستان عنوان کرد: هم اکنون تمامی مسئولان این شهر در پی رفع مشکلات مردم هستند.

وی با اشاره به اجرای طرح جامع و طرح هادی در این شهر ادامه داد: مسئولان نباید اجازه دهند که طرحهای جامع و هادی شهر مورد تعرض قرار گیرد که این امر همکاری همه جانبه مردم و مسئولان را می طلبد.

فرماندار شهرستان شهریار با اشاره به فرا رسیدن روز خبرنگار، از فعالیت و تلاش تمام خبرنگاران و اصحاب رسانه این شهرستان تشکر و قدردانی کرد و یادآور شد: در تمام ایام سال خبرنگاران پا به پای مسئولان شهرستان در پی رفع مشکلات مردم هستند و نقطه نظرات، پیشنهادات و عملکرد مسئولان را منعکس می کنند.

همچنین شهردار شهر باغستان به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون سرانه و فضای سبز شهر باغستان با جمعیت 80 هزار نفر 16 مترمربع است که امروز با بهره برداری از این پروژه ها 1.5 مترمربع به سرانه افزوده شد.

محمدصادق کولیوند ادامه داد: همچنین با بهره برداری از وسایل بازی نصب شده در پارکها و افزایش فضاهای ورزشی این شهر 1.5 مترمربع نیز به سرانه ورزشی این شهر اضافه شد.

بوستان بدر در محله نصیرآباد با مساحتی بالغ بر چهار هزار و 500 مترمربع و اعتباری بالغ بر شش میلیارد و 270 میلیارد ریال، ساختمان ناحیه یک محله نصیرآباد با مساحت سه هزار مترمربع و اعتبار کل یک میلیارد و 574 میلیون و 400 هزار تومان، افتتاح ساختمان ناحیه سه محله بابا سلمان با هزینه تجهیز ساختمان چهار میلیون ریال، توقفگاه سازمان اتوبوسرانی شهرداری باغستان با استقرار 20 دستگاه اتوبوس و مینی بوس از جمله پروژه های افتتاح شده در شهر باغستان است.