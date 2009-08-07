رویکرد بخش سلامت جامعه نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی زینلی در بازدید از بیمارستانهای تامین اجتماعی در گرگان افزود: با هر میزان افزایش بودجه‌ نمی توانیم پاسخگوی هزینه‌های این رویکرد باشیم، از این رو زیر ساختها باید تغییر کند.

وی اظهار داشت: مشارکت فکری و اقتصادی و سهم مردم در سلامت باید جدی گرفته شود و برای گسترش این مشارکتها برنامه ریزی صورت گیرد.

زینلی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش کارگزاران بخش سلامت، شکاف بین تعرفه ‌های دولتی و خصوصی کاهش یابد و همراهی و همکاری کلیه مسئولان کشوری و استانی جهت ساماندهی بخش سلامت کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است.

مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان نیز در این بازدید گفت: بعد از منابع انسانی، تجهیزات پیشرفته و Hi-Tec لازمه درمان باکیفیت با هدف حفظ و ارتقا سلامتی بیمه شدگان است.

احمد نصرتی افزود: دو چالش عمده شامل اختلاف تعرفه‌ های بخش دولتی و خصوصی موجب شده تا پزشکان برای همکاری با بخشهای تامین اجتماعی و مراکزی که با تعرفه دولتی خدمات خود را ارائه می ‌دهند، انگیزه نداشته باشند.

وی اظهار داشت: عدم همکاری وزارت بهداشت در تامین کادر تخصصی بیمارستانهای تامین اجتماعی از دیگر مشکلات بوده و از آنجایی که بیمه شدگان به عنوان صاحبان اصلی سرمایه صندوق تامین اجتماعی بوده، موظف هستیم خدمات در خورشان این افراد ارائه دهیم.

500 هزار بیمه شده تامین اجتماعی در گلستان وجود دارد.