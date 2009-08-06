رسوایی جدید برای براون/ پنهان کاری درباره هزینه های نظامی انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، این گزارش سبب شده تا دولت انگلیس متهم شود که یک گزارش افشاگرانه درباره اسراف یک میلیارد و 500 میلیون تا دو میلیارد و 500 میلیون پوند در سال را در وزارت دفاع این کشور پنهان کرده است.

اسراف در وزارت دفاع انگلیس در حالی فاش می شود که فرماندهان ارتش این کشور از کمبود تجهیزات جنگی در افغانستان گله مند هستند.

در این گزارش که با عنوان "براون گزارش اسراف 5/2 میلیارد پوندی در وزارت دفاع را پنهان کرد" در شماره امروز ایندیپندنت منتشر شده، آمده است : نخست وزیر انگلیس متهم شده که یک گزارش داخلی دولتی را که نشان دهنده اسراف 5/2 میلیارد پوند در سال در وزارت دفاع بوده، پنهان کرده است.

این گزارش قرار بود در ماه جاری به طور علنی منتشر شود، اما براون در آخرین جلسه پرسش و پاسخ از نخست وزیر در مجلس عوام، پیش از تعطیلات تابستانی پارلمان تصریح کرد که این گزارش تا آغاز به کار مجدد مجلس عوام (در مهرماه) منتشر نخواهد شد.



ایندیپندنت در ادامه نوشت : این گزارش نشان می دهد دولت انگلیس تنها می تواند هزینه دو سوم از تجهیزات نظامی سفارش داده شده را پرداخت کند درحالی که تاخیر در برخی پروژه های نظامی، هزینه بسیار زیادی را بر دولت تحمیل کرده است .