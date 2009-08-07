صادرات از گمرکات سیستان و بلوچستان 45 درصد افزایش داشته است

ایرج حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: صادرات از گمرکات و بازارچه های مرزی استان طی چهار ماهه اول سال جاری با افزایش 45 درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان سیستان و بلوچستان افزود: کل صادرات انجام شده، دو هزار و 800 فقره اظهار نامه به وزن 85 هزار و 601 تن و ارزش 48 میلیون و 484 هزار و 42 دلار رسیده است.

وی عنوان کرد: آهن قراضه، میوه های خشک، بیسکویت، مواد غذایی و مواد صنعتی، زیره، گریس، محصولات پتروشیمی و قیر عمده اقلام صادراتی از استان را تشکیل می دهند.

حسن پور خاطرنشان کرد: تشریفات صادرات این کالاها در گمرکات و بازارچه های مرزی گمشاد، پیشین، جالق، میلک، کوهک و میرجاوه صورت پذیرفته است.