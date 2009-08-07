یادآوری عظمت خلقت با تصاویر/ شما کجای دنیا ایستاده اید!

به گزارش خبرنگار مهر، شاید اگر از شما پرسیده شود اکنون کجا ایستاده اید در کسری از ثانیه پاسخهای قانع کننده ای بدهید: در اتاق، در خیابان، در یک شهر، در یک کشور و یا حتی بر روی زمین.

انسان موجودی است در حصار آنچه می بیند، می شنود، می خواند و تفکر می کند و گاهی اوقات به پشتوانه تمامی این "آنچه ها" آنقدر به خود می بالد و در آنها غرق می شود که حتی جایی که بر روی آن ایستاده است را از یاد می برد. بسیاری از جنگها، قتل عامها، جاه طلبیها، بیماریها، فقر، فساد و قدرت طلبیها بر پایه همین فراموشی در زمین که خود یکی از قربانیان این فراموشی است شکل گرفته اند.

تصاویری که در ادامه مشاهده خواهد شد را می توان به راحتی در دنیای مجازی ساخت دست بشر جستجو کرد اما شاید کنار هم قرار گرفتن بسیار ساده و حتی کودکانه این تصاویر یکی از مهمترین حقایقی که از یادها رفته است را دوباره به ذهنها بازگرداند.

اورست

سالانه تعداد زیادی از ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای در آرزوی فتح قله اورست به این منطقه سفر می کنند. این قله به دلیل اینکه بلند ترین قله زمین به شمار می رود نام "بام جهان" را یدک می کشد. ارتفاع این قله که در رشته کوه های هیمالیا قرار گرفته است هشت هزار و 848 متر از سطح دریا است و ارتفاع آن برای اولین بار در سال 1856 گزارش شد.

تصویر فضایی از هیمالیا و اورست

تا انتهای سال 2007 در حدود سه هزار و 679 بار این قله توسط انسان فتح شده است. در این تصویر فضایی می توان قله اورست و رشته کوه های هیمالیا را بر روی سیاره زمین به خوبی مشاهده کرد.

سیاره زمین

سیاره زمین زادگاه تمامی انسانها و موجودات زنده شناخته شده که از نظر انسانها قسمت مرتفعی از آن را رشته کوه های هیمالیا تشکیل می دهد سومین سیاره منظومه خورشیدی به شمار می رود. 12 هزار و 756 کیلومتر قطر داشته و ابعاد آن هزار و 300 بار کوچکتر از سیاره مشتری است.

سیاره مشتری پنجمین و بزرگترین سیاره منظومه خورشیدی است که قطری 11 برابر قطر زمین داشته و می تواند هزار و 300 سیاره زمین را در خود جا دهد. این سیاره 775 میلیون و 500 هزار کیلومتر یعنی پنج بار بیشتر از زمین از ستاره درخشان خورشید فاصله دارد.

ستاره خورشید تنها ستاره منظومه خورشیدی است که 150 میلیون کیلومتر از زیستگاه انسانها فاصله دارد. قطر این ستاره در حدود یک میلیون و 390 هزار کیلومتر تخمین زده شده که به عبارتی 109 برابر قطر زمین خواهد بود. منظومه ای که خورشید تنها ستاره آن است از هشت سیاره، پنج سیاره کوتوله و 162 قمر تشکیل شده است که به همراه تعداد زیادی از اجرام مختلف دیگر در میان کهکشان راه شیری قرار گرفته اند.

کهکشان راه شیری و خورشید

کهکشان راه شیری یکی از زیباترین پدیده های جهان است که ستاره خورشید تنها یکی از 400 بیلیون ستاره این کهکشان به شمار می رود. سن این کهکشان 13.2 میلیارد سال تخمین زده شده و در مرکز آن سیاهچاله ای عظیم در فاصله 70 تا 100 هزار سال نوری از ستاره خورشید قرار گرفته است. طول این کهکشان 100 هزار و ضخامت آن 1000 سال نوری تخمین زده شده و در مجاورت کهکشان آندرومدا قرار دارد.

کهکشان آندرومدا

به گزارش مهر، کهکشان آندرومدا در فاصله دو میلیون سال نوری از کهکشان زمین قرار داشته و بسیاری از اخترشناسان معتقدند این دو کهکشان به همراه چند کهکشان کوچکتر طی چند میلیارد سال آینده با یکدیگرترکیب شده و کهکشانی بیضوی را تشکیل خواهند داد. شاید جالب باشد بدانید کهکشان راه شیری، آندرومدا و کهکشانهای ابرهای ماژلانی از جمله 30 کهکشانی هستند که در میان خوشه کهکشانی هیکسون 44 قرار گرفته اند. در این خوشه تعداد زیادی از کهکشان مارپیچی و بیضوی قرار دارند که تحت تاثیر شدید نیروی گرانشی یکدیگر هستند. از دیگر خوشه های کهکشانی مشهور جهان می توان به خوشه های دوشیزه، هرکول، و کما اشاره کرد.

خوشه کهکشانی 44- کهکشانهای راه شیری و آندرومدا

به دلیل محدود بودن علم و یافته های بشر، امکان زوم بک یا دور شدن از زمین و نمایش عظمت جهان هستی بسیار محدود است. اما شاید اکنون با مشاهده این تصاویر ساده بتوان تصوری واضح تر از جایگاه انسان در جهان به دست آورد، جایگاهی که به راحتی با هیچ برابری می کند. شاید اکنون بتوانید به این سئوال پاسخ بدهید: کجای دنیا ایستاده اید؟

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گزارش: سَمیرا مصطفی نژاد