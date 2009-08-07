توضیحات رئیس پیام نوردرباره اشتباهات آزمون دکتری/ امکان اشتباهات تایپی

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: احتمال وجود اشکال در آزمون دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور به تازگی به دانشگاه اعلام شده که این امر در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه نتیجه بررسی اشکالات وارد شده به آزمون دکتری رشته حقوق خصوصی تا یکشنبه اعلام می شود، گفت: احتمال وجود اشتباه تنها در رشته حقوق خصوصی گزارش شده و در هیچ رشته دیگری گزارشی مبنی بر وجود تقلب یا اشتباه نداشته ایم.

رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه به احتمال بسیار زیاد این اشتباهات تایپی بوده اند به مهر گفت: اگر هم اشتباه و اشکالی در این آزمون وجود داشته شرایط برای همه یکسان در نظر گرفته می شود و حقی ضایع نخواهد شد.

آزمون دکتری دانشگاه پیام نور صبح روز جمعه 9 مرداد ماه در 26 رشته در تهران برگزار شد که پس از برگزاری این آزمون برخی داوطلبان رشته حقوق خصوصی نسبت به وجود اشکالات در آزمون این رشته اعتراض کردند.