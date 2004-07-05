مهلت ارسال آثار به جشنواره "وارش" تمديد نمي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" آخرين مهلت ارسال آثار تا 30 تير ماه جاري اعلام شده كه به دليل برنامه ريزي هاي به عمل آمده و زمانبندي فعاليت هيات هاي انتخاب داوري اين تاريخ تمديد نمي شود.

برپايه اين خبر تاكنون استقبال فيلمسازان و هنرمندان سراسر كشور گسترده بوده است . بطوري كه در هفته اول اعلام فراخوان 174 اثر با موضوع "فرهنگ عامه" به دبيرخانه ارسال گرديده كه اين روند همچنان ادامه دارد.

گفتني است در اين دوره فيلم هايي كه به موضوعاتي مربوط به "آيين باران" بپردازند مورد توجه ويژه اي قرار خواهند گرفت. در متن فراخوان اين دوره از جشنواره آمده است:

آثاري كه حداكثر زمان آن 30 دقيقه و از سال 81 به بعد توليد شده باشند در جشنواره پذيرفته خواهند شد.

همچنين عنوان شد فيلمهاي 16 و 35 ميليمتري و انواع ويدئويي: دي وي كم، بتاكم ، يوماتيك ، اس وي اچ اس، وي اچ اس قابل پذيرش هستند اما فيلم ها جهت بازبيني بايد به صورت وي اچ اس به دبيرخانه جشنواره ارسال شود و در صورت پذيرش اثر ارسال نسخه اصلي ضروري است.

علاقهمندان مي توانند آثارشان را به نشاني: بابل ، خيابان مدرس ، جنب سينما آزادي ، ساختمان ارشاد ، طبقه دوم ، دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند و يا با شماره 01113222824 تماس حاصل نمايند.