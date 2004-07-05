" عشق يك ضيافت است" در فيلمخانه ملي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر فيلم " عشق يك ضيافت است" ساخته ديويد سويفت ( محصول 1996 ، آمريكا) با شركت هنر پيشگان نام آوري مثل گلن فورد ، شارل بوايه ، هوپ لنگ و تلي ساوالاس در ادامه جلسات هفتگي نمايش فيلمخانه ملي ايران ( تابستان 1383 ) به نمايش در مي آيد . اين فيلم روز سه شنبه هفته جاري ( 16 تير ماه) ساعت 30/18 در سينما صحرا به نمايش در مي آيد.

ديويد سويفت در سال 1919 در مينه سوتا متولد شد، و پس از جنگ جهاني دوم در بخش نقاشي متحرك كمپاني والت ديزني به كار پرداخت . طبع طنز آميزش موجب شد كه از همين سالها نمايش هاي راديويي باب هوپ را بنويسد، و از سال 1949 در تلويزيون آمريكا نيز به كار پرداخت.

راه هاي موفقيت خيلي زود به روي سويفت گشوده شد. و او نخستين فيلمش را با نام پوليانا براي كمپاني ديزني ساخت ، و از 1964 تهيه كنندگي فيلم هايش را خودش به عهده گرفت. دام والدين 1961 ، انترن ها 1962 ، زير درخت يام يام 1963، همسايه خوب سام 1964، عشق يك ضيافت است 1966 و چه گونه مي توان در كار موفق شد، بدون آن كه واقعا كوشش كرد 1967 از فيلم هاي مهم تر او است.

سويفت فيلم عشق يك ضيافت است را در اوج دوره پختگي خود ساخت . او با همكاري تام و فرانك والدمن فيلم نامه را بر اساس داستان " گراندوك و آقاي پپم" اثر ليندسي هاردي نوشت، و با حضور بازيگران كهنه كاري مثل فورد ، بوايه ، لنگ ، مونتالبان و ساوالاس ماجراهاي شيرين و مفرحي را پرداختند كه زندگي پرشر و شور يك دلال شادماني را واگو مي كند . دلال مصمم است دختري را به عقد يك كنت قلابي در اورد، و براي آن كه افراد ديگر سر راه دختر قرارنگيرند، راننده اي را مي گمارد تا مراقب دخترك باشد ، اما باز ماجراها آن طور كه مي خواهد رقم نمي خورد.