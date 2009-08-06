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۱۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۱۱

مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا/

نوجوانان ایران با بحرین، لبنان، مالدیو، نپال و تاجیکستان هم‌گروه شدند

نوجوانان ایران با بحرین، لبنان، مالدیو، نپال و تاجیکستان هم‌گروه شدند

قرعه کشی مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان زیر 16 سال آسیا برگزار شد و تیم ایران در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های بحرین، لبنان، مالدیو، نپال و تاجیکستان هم‌گروه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، طبق برنامه اعلام شده از سوی AFC بازی‌های گروه B انتخابی قهرمانی زیر 16 سال آسیا از 5 تا 15 اکتبر 2009  (13 تا 23 مهر 1388) در شهر کاتماندو نپال برگزار می شود.

در این گروه 6 تیم بحرین، ایران، لبنان، مالدیو، نپال و تاجیکستان حضور دارند که در نهایت دو تیم به مرحله نهایی صعود می کنند. بازی‌های انتخابی نوجوانان آسیا در 8 گروه 6 تیمی بصورت دوره‌ای برگزار می‌شود و گروه H این مسابقات 3 تیمی است. بنابراین از هر 7 گروه A تا G دو تیم و از گروه H یک تیم به علاوه بهترین تیم سوم (یک تیم) از همه گروه‌های 6 تیمی به مرحله بعد می روند.

در دوره قبلی این بازی‌ها که سال 2008 در ازبکستان برگزار شد تیم نوجوانان ایران، کره جنوبی را در فینال شکست داد و به قهرمانی رسید.

گروه بندی مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان زیر 16 سال آسیا به شرح زیر است:
گروه A: افغانستان، پاکستان، کویت، عربستان، سریلانکا و ازبکستان
- میزبان تیم‌های این گروه هنوز مشخص نشده است.

گروه B: بحرین، ایران، لبنان، مالدیو، نپال و تاجیکستان
- میزبان تیم‌های این گروه نپال است.

گروه C: بوتان، عراق، فلسطین، قطر، سوریه و یمن
- میزبان تیم‌های این گروه یمن است.

گروه D: امارات، هند، ترکمنستان، عمان، اردن و قرقیزستان
- میزبان تیم‌های این گروه امارات است.

گروه E: بنگلادش، چین تایپه، اندونزی، ژاپن، مغولستان و فیلیپین
- میزبان تیم‌های این گروه هنوز مشخص نشده است.

گروه F: چین، گوام، هنگ کنگ، ماکائو، سنگاپور و تیمورشرقی
- میزبان تیم‌های این گروه چین است.

گروه G: تایلند، کره‌جنوبی، ویتنام، کره‌شمالی، کامبوج و میانمار
- میزبان تیم‌های این گروه تایلند است.

گروه H: استرالیا، مالزی و لائوس
- میزبان تیم‌های این گروه استرالیا است.

کد مطلب 925053

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