آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی برگزار شد/ آغاز آزمون شفاهی از فردا

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیست و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق ‌تخصصی در دو بخش کتبی و شفاهی است و آزمون بخش شفاهی نیز برای پذیرفته شدگان بخش کتبی به شیوه آسکی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: برای مرحله دوم آزمون که به صورت "آسکی" برگزار می شود 20 دانشکده و بیمارستان آموزشی آماده شده اند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی تاکید کرد: کلیه داوطلبان رشته های فوق تخصصی واجد شرایط در این آزمون شرکت می کنند و حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه فوق تخصصی 70 درصد کل نمره آزمون کتبی و 70 درصد کل نمره آزمون شفاهی خواهد بود.

محققی یادآور شد: پیش بینی می شود مراسم تقدیر از نفرات برتر آزمون دانشنامه فوق تخصصی به همراه نفرات برتر آزمون دانشنامه تخصصی روز 29 مرداد برگزار شود.