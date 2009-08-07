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۱۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۵۵

ناصر مهدی پور:

مصدوم و محرومی نداریم

مصدوم و محرومی نداریم

مشهد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان گفت: در حال حاضر تمامی بازیکنان تیم در آمادگی کامل به سر می‌برند و هیچ مصدوم و یا محرومی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ناصر مهدی پور صبح جمعه در جمع خبرنگاران افزود: ابومسلم در شرایط ایده‌آلی است و بازیکنان با انگیزه زیاد تمرینات خود را انجام داده و کاملا آماده شروع مسابقات لیگ هستند. 

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان اظهار داشت: برای ما تفاوتی ندارد که در خانه یا خارج از خانه بازی کنیم.

مهدی پور در خصوص دیدار امروز تیمش در مقابل تیم استقلال‌اهواز افزود: این طبیعی است که در آغاز فصل نمی‌توان هیچ شناختی نسبت به حریف داشت اما در مورد تیم خودم می‌گویم که کاملا آماده هستیم و مطمئنا برای پیروزی به میدان خواهیم رفت.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان با اشاره به سرمربیگری خداداد عزیزی در تیم استقلال اهواز اظهار داشت: خداداد، عزیز من است و از کسانی که چه در زمان بازیگری و چه حال در زمان مربیگری دوستش داشته و برایش آرزوی موفقیت می‌کنم.

مهدی پور خاطرنشان کرد: عزیزی در ابومسلم بوده و برای این تیم زحمت کشیده است اما حال سرمربی تیم مقابل است اما این دلیلی بر ویژه بودن این مسابقه نیست.

کد مطلب 925061

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