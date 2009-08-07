مصدوم و محرومی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ناصر مهدی پور صبح جمعه در جمع خبرنگاران افزود: ابومسلم در شرایط ایده‌آلی است و بازیکنان با انگیزه زیاد تمرینات خود را انجام داده و کاملا آماده شروع مسابقات لیگ هستند.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان اظهار داشت: برای ما تفاوتی ندارد که در خانه یا خارج از خانه بازی کنیم.

مهدی پور در خصوص دیدار امروز تیمش در مقابل تیم استقلال‌اهواز افزود: این طبیعی است که در آغاز فصل نمی‌توان هیچ شناختی نسبت به حریف داشت اما در مورد تیم خودم می‌گویم که کاملا آماده هستیم و مطمئنا برای پیروزی به میدان خواهیم رفت.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان با اشاره به سرمربیگری خداداد عزیزی در تیم استقلال اهواز اظهار داشت: خداداد، عزیز من است و از کسانی که چه در زمان بازیگری و چه حال در زمان مربیگری دوستش داشته و برایش آرزوی موفقیت می‌کنم.

مهدی پور خاطرنشان کرد: عزیزی در ابومسلم بوده و برای این تیم زحمت کشیده است اما حال سرمربی تیم مقابل است اما این دلیلی بر ویژه بودن این مسابقه نیست.