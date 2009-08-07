ورزشکاران کرجی در انتظار احداث شهرک قهرمانان

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی فیروزگاه طی بازدید از اولین جشنواره فرهنگ و هنر ایران کوچک در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج با حضور در غرفه خبرگزاری مهر اظهار داشت: برپایی این گونه نمایشگاه ها می تواند در شناساندن فرهنگ غنی ایران و ایرانی به تمامی شهروندان تاثیر به سزایی داشته باشد.

وی با اظهار ناراحتی از کم بودن تبلیغ برای برپایی این جشنواره و بازدید از نمایشگاه افزود: تبلیغات لازم و در خور شان این نمایشگاه در سطح شهرستان کرج کافی نبوده و هم اکنون که چند روز از برگزاری این نمایشگاه در سطح کرج می گذرد، بسیاری از شهروندان از برپایی آن اطلاع ندارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: آمار بازدید از اینگونه نمایشگاه ها زیاد است که در این راستا مسئولان امر باید تمامی زیرساختهای لازم را فراهم کنند.

فیروزگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب احداث شهرک قهرمانان در سال 85 بیان داشت: در راستای اجرای طرح احداث شهرک قهرمانان باید سازمان مسکن و شهرسازی، طرح ساماندهی تپه مرادآب، شهرداری، شورای شهرستان، فرمانداری و نمایندگان مجلس همکاری و تعامل لازم را با اداره تربیت بدنی داشته باشند تا هرچه سریعتر این دین به جامعه ورزش کرج ادا شود.

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان کرج عنوان کرد: برای احداث این شهرک دو هکتار زمین در کیانمهر در نظر گرفته شده است که کارهای مقدماتی آیین نامه در حال انجام است تا قهرمانان المپیک، پارالمپیک، جهانی و آسیا کرجی، صاحب مسکن شوند.

اولین جشنواره فرهنگ و هنر ایران کوچک از 12 مردادماه جاری در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برپا شده است.