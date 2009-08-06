تساوی پرگل در جدالی دیدنی/ مس 3 - پرسپولیس 3

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار لیگ نهم فوتبال کشورمان با بازی زیبای مس کرمان و پرسپولیس تهران همراه شد. در این دیدار که در شهر کرمان برگزار شد پرسپولیس با ترکیب کاملا متحول شده در مقابل تیمی قرار گرفت که با تمام قوا به میدان آمده بود. اولین گل بازی که برای پرسپولیس رقم خورد توسط هادی نوروزی در دقیقه 25 با ضربه تماشایی سر به ثمر رسید. پس از 10 دقیقه ادینهو بازیکن تیم مس گل تساوی را وارد دروازه میثاق معمارزاده دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس کرد. پیش از پایان نیمه اول و در دقیقه 42 هادی نوروزی در جدال با پیروز قربانی موفق شد با یک ضربه زیبا گل دوم سرخپوشان پاییخت را به ثمر برساند تا دو تیم با نتیجه دو بر یک به سود پرسپولیس به رختکن بروند. در ابتدای نیمه دوم و در دقیقه 54 روح الله بیگدلی گل دوم مس را به ثمر رساند تا بازی دوباره به تساوی کشیده شود. بازی در ادامه متعادل در جریان بود تا اینکه با فرار مجتبی زارعی و خطای آشکار یوسفی مدافع مس که موجب اخراج این بازیکن نیز شد یک پنالتی به سود پرسپولیس گرفته شد. شیث رضایی ضربه پنالتی را در دقیقه 76 به دستان دروازه بان مس کوبید که به دلیل خطای حرکتی عباس محمدی دروازه بان مس پنالتی از سوی مظفری زاده داور این بازی تکرار شد که در پنالتی مجدد نیز محمدی توپ را دفع کرد اما در برگشت شیث رضایی گل سوم پرسپولیس را به ثمر رساند. چهار دقیقه بعد یعنی در دقیقه 80 ادینهو با ضربه بسیار دیدنی در یک ضربه ایستگاهی گل تساوی مس را به ثمر رساند. دیدار تیمهای فوتبال مس کرمان و پرسپولیس تهران در نهایت با تساوی 3 بر 3 در یک جدال دیدنی و پر گل پایان یافت.

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