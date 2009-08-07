لوح یادبود فدراسیون جهانی به نوجوانان ایران/ یک دقیقه سکوت در افتتاحیه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه این مسابقات عصر روز پنجشنبه با حضور مقامات ارشد فدراسیون جهانی، برخی مقامات سیاسی مجارستان و نیز نماینده کمیته بین المللی المپیک در تالار ورزشی "پاپ لاسزلو" بوداپست برگزار شد.

در جریان این مراسم "ماریوس ویزر" رئیس فدراسیون جهانی جودو با اهداء لوح و مدال یادبود به رضا نصیری نژاد رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون جودو ایران مرتب تاسف جامعه جهانی جودو را نسبت به درگذشت تمامی اعضای تیم ملی جودو نوجوانان ایران در سانحه هوایی ماه گذشته ابراز داشت.

رضا نصیری نژاد نیز ضمن تشکر و قدردانی از همدردی رئیس فدراسیون جهانی و تمامی مسئولانی که از کشورهای مختلف با ارسال پیام تسلی خاطر بازماندگان را فراهم کردند از ویزر به عنوان یک انسان بزرگ و دوست نزدیک جودو ایران نام برد. وی همچنین مراتب تشکر و احترام مسئولین ورزش ایران را به اطلاع رئیس فدراسیون جهانی رساند.

بعد از این مراسم به یاد اعضای تیم ملی جودو نوجوانان ایران یک دقیقه سکوت در مراسم افتتاحیه صورت گرفت.

اما در پایان روز نخست این مسابقات در وزن 50- کیلوگرم "سخوت گادیشوف" ار روسیه طلا گرفت. "هی جوون چاو" از کره دوم شد و "آتانوف" از اکراین به همراه "هوفنمان" از آلمان به طور مشترک سوم شدند.

در وزن 55- کیلوگرم که فرشید قاسمی تنها نماینده ایران نتوانست راه به جایی ببرد، "فوجی ساوا" از ژاپن طلا گرفت. "گاتایف" از آذربایجان به مدال نقره دست یافت و "آگیبایف" از قزاقستان به همراه "بازوک" از روسیه به مدال برنز مشترک دست یافتند.