ساماندهی سیستم تامین و توزیع شیر یارانه ای

سیدعلی موسوی در گفتگو با مهر افزود: ‌از ابتدای مهر ماه سال جاری کارخانجاتی که ضوابط را رعایت نکرده اند، بستگی به شدت عدم رعایت ، قطع و یا کاهش سهمیه تولید شیر یارانه ای را شامل می شوند.

وی با اشاره به اینکه تولید و توزیع شیریارانه ای در سطح شهر باید بدون هیچ مشکلی صورت بگیرد، اظهارداشت:‌ با اجرای این سیستم ، اصلاحاتی در فرایند تولید شیر یارانه ایی ، کارخانجات را موظف کرده است تا با رعایت موازین و ضوابط اعلام شده بدون هیچ مشکلی شیر یارانه ای را تولید و در چرخه توزیع قرار بدهند.

رئیس بازرگانی استان تهران در ادامه تصریح کرد: ‌با وجود تخلف در توزیع شیر یارانه ای مرکز ثبت تخلفات (124) آمادگی ثبت و در نتیجه رسیدگی به این نوع تخلفات را دارد .

برپایی 20 نمایشگاه همزمان با ماه مبارک رمضان

وی گفت: برای تامین مایحتاج عمومی مردم در ایام ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس 20 نمایشگاه در استان تهران برپا می‌شود.

موسوی افزود: 3 نمایشگاه در استان تهران و 17 نمایشگاه در شهرهای اطراف تهران برگزار می‌شود که در آن مواد غذایی و لوازم تحریر و پوشاک و لوازم مورد نیاز برای بازگشایی مدارس و مایحتاج عمومی متناسب با این فصل با قیمت مناسب عرضه می‌شود.

رئیس بازرگانی استان تهران زمان شروع عرضه کالا در نمایشگاه‌های استان تهران را 5 شهریورماه اعلام کرد و ادامه داد: این نمایشگاه‌ها به مدت 11 روز برگزار می‌شود که در آن قیمت کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه‌ها 10 الی 20 درصد ارزان‌تر از قیمت بازار است.

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران همچنین از آغاز فروش فوق‌العاده خبر داد و تصریح کرد: فروش فوق‌العاده شامل اتحادیه‌ پوشاک و کیف و کفش و قنادان است و به مدت یک ماه بر پا خواهد شد.