1600 میلیارد تومان تسهیلات خرید تضمینی کشاورزی

سید محمد موسوی در گفتگو با مهر از تشکیل یکهزار و 100 واحد اعتباری با سرمایه 55 میلیارد و 600 میلیون تومان در سراسر کشور خبر داد و عنوان کرد: در سال جاری یکهزار و 600 میلیارد تومان تسهیلات خریدهای تضمینی و یکهزار میلیارد تومان تسهیلات غیر تکمیلی مورد نیاز تعاونی و تشکلهای تحت پوشش سازمان تعاون روستایی پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اجرای خریدهای توافقی و تضمینی از وظایف سازمان تعاون روستایی است، گفت: سازمان تعاون روستایی با دارا بودن 11 هزار تعاونی و تشکل تحت پوشش در 57 هزار و 202 روستا و 23 هزار فروشگاه مصرف و سوخت دارای 5/6 میلیون نفر عضو است.
موسوی با بیان اینکه سرمایه اعضای تعاونیها و تشکلهای تحت پوشش سازمان تعاون روستایی بالغ بر 154 میلیارد تومان است، ادامه داد: ظرفیت انبارهای سازمان تعاون روستایی در سراسر کشور در حدود 2.5 میلیارد تن است.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بیان کرد: تاکنون 1.5 میلیون تن محصولات کشاورزی شامل 125 هزار تن چای، 125 هزار تن کلزا، 16 هزار تن سیب زمینی و 1.2 میلیون تن جو و گلرنگ به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده که این میزان 9 برابر مدت مشابه سال گذشته و 3/1 برابر کل خریدهای تضمینی در 5 سال برنامه سوم توسعه بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تاکنون 2.5 میلیون تن از 73 نوع محصول کشاورزی خرید توافقی و تضمینی انجام شده است، خاطر نشان کرد: برای خرید این میزان در حدود 800 میلیارد تومان به کشاورزان وجه نقد پرداخت شده است.
وی در مورد واگذاری جو خریداری شده به شرکت پشتیبانی امور دام گفت: اگر پشتیبانی مالی که تمام مجموعه عوامل مرتبط را دربر می گیرد و نقدینگی را برای خرید تضمینی و توافقی فراهم سازد هیچ مشکلی را برای ادامه این امر نمی بینیم.
موسوی با بیان اینکه هنوز خرید تضمینی جو ادامه دارد، گفت: اگر جو در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار دهیم ممکن است دوباره در شبکه خرید تضمینی قرار گیرد و به عنوان محصول جدید به خود سازمان تحویل داده شود که این مستلزم این مطلب است که با ید خرید تضمینی تمام شود سپس جو در اختیار دامداران قرار گیرد.
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