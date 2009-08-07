مشکلات جامعه خبری آذربایجان شرقی در حضور استاندار تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرا رسیدن روز خبرنگار بهانه ای بود که اهالی مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی در محوطه سرسبز استانداری مهمان احمد علیرضابیگی، عالی ترین مقام اجرایی استان باشند.

در این مراسم، جمعی از اهالی رسانه و مطبوعات با تاکید بر اینکه طی سالیان گذشته، تشریح مشکلات جامعه خبری برای مسئولان ارشد استانی به تکرار مکررات تبدیل شده از عدم توجه مقامات مسئول به این موارد انتقاد کردند.

گم شدن پرونده های بیمه هنرمندان در وزارت ارشاد!

سخاوت خیرخواه، سردبیر هفته نامه "گونش" در این مراسم وضعیت نامناسب معیشتی جامعه خبری را مهمترین آفت و تهدید این صنف دانست و گفت: اگر مشکلات معیشتی جامعه خبری ادامه یابد امکان لغزش همواره وجود خواهد داشت.

وی ضمن انتقاد شدید از عدم اجرایی شدن تسهیلات قانونی برای رفاه خبرنگاران آذربایجان شرقی به ویژه بیمه هنرمندان یادآور شد: وقتی دلیل این امر را جویا شدیم، مسئولان مربوطه اعلام کردند که یک گونی از پرونده های مربوط به بیمه هنرمندان در وزارت ارشاد گم شده که متعلق به آذربایجان شرقی بوده است.

خیرخواه یادآور شد: وقتی واحد شمارش پرونده های خبرنگاران در دستگاه متولی "گونی" است و آنهم در وضعیت نابسامانی گم می شود نباید انتظار زیادی از مطبوعات داشت.

این روزنامه نگار محلی آذربایجان شرقی در ادامه از وجود نگاه تبعیض آمیز و البته ابزاری به خبرنگاران در استان به شدت انتقاد کرد و گفت: وقتی استاندار به سفرهای داخل استانی به شهرستانها و روستاهای دورافتاده می روند یک مینی بوس خبرنگار با خود همراه دارند اما وقتی نوبت به سفرهای خارجی می شود، جایی برای حضور اهالی رسانه و مطبوعات در هیئت همراه باقی نمی گذارند.

تحمل مدیران پائین است

علی اکبر بالاگر، مدیرمسئول هفته نامه "شهریار ما" و رئیس انجمن صنفی مدیران مسئول آذربایجان شرقی نیز طی سخنانی با انتقاد از کلیشه ای بودن روز خبرنگار در اینگونه برنامه ها گفت: روز خبرنگار محلی شده برای اینکه بنشینیم و بگوییم و بشنویم و برویم و هیچ نتیجه ای از گفته های خود نبینیم.

وی با اشاره به شکایات مدیران دستگاه های اجرایی از مطبوعات گفت: تحمل مدیران دولتی در آذربایجان شرقی بسیار پایین است و با کوچکترین انتقاد اهالی قلم تاب نیاورده و چاره را در شکایت و دادگاه و ... می بینند.

بالاگر با بیان اینکه چارچوب بایدها و نبایدهای فعالیت خبری را قانون مطبوعات تعیین کرده است، یادآور شد: برخی از مدیران اما از این قانون کوچکترین اطلاعی نداشته و همواره با شکایات خود، ‌وقت مطبوعات را برای پاسخگویی در دادگاه ها تلف می کنند.

وی با بیان اینکه مطبوعات به اندازه کافی با مشکلات بسیاری دست به گریبانند از مدیران استانی خواست با بالا بردن آستانه تحمل و انتقاد پذیری خود، با طرح شکایات بی مورد وقت این صنف را تلف نکنند.

رسانه تنها صدا و سیما نیست

مهدی راثی، رئیس نمایندگی خبرگزاری ایرنا در آذربایجان شرقی نیز در این برنامه گفت: انتظار بر این است که مسئولان اجرایی برای رفع مشکلات رسانه ها اهتمام جدی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه موانع فعالیت خبری در استان شناسایی مشکل صورت گرفته اما گام عملی برای حل و فصل آنها از سوی مسئولان دیده نمی شود.

راثی دانستن را حق مردم دانست و خطاب به استاندار گفت: خبرنگاران در آذربایجان شرقی در امر جریان آزاد اطلاعات که حق مسلم شهروندان است با مشکلات جدی مواجه هستند.

رئیس نمایندگی ایرنا در آذربایجان شرقی با انتقاد از "ممانعت" برخی از مدیران اجرایی از جریان آزاد اطلاعات گفت: وقتی در این پروسه خود خبرگزاری ایرنا به عنوان ارگان دولت با مشکل مواجه می شود، وای به حال دیگر رسانه ها.

راثی همچنین عدم آشنایی مدیران از رسانه و اهمیت آن را دیگر مشکل استان دانست و گفت: برخی از مدیران، رسانه را تنها میکروفن و دوربین صدا و سیما می دانند و به دیگر مطبوعات توجهی ندارند به طوریکه وقتی درخواست مصاحبه می شود، خبرنگاران را به مصاحبه تلوزیونی خود حواله می دهند.

دریافت پول از دولت امکان انتقاد را از بین می برد

علی داداشی، یکی دیگر از خبرنگاران محلی استان نیز در این جلسه بیان کرد: طی چند ماهی که از فعالیت شما در استان می گذرد روال منطقی و ارتباط مناسبی با اهالی رسانه برقرار کرده اید اما این رفتار به مدیران استانی منتقل نشده است.

داداشی ضمن انتقاد از عملکرد فرهنگ و ارشاد یادآور شد: کسانی را در راس کار قرار می دهید که هیچ آشنایی با فرهنگ و رسانه ندارند و این امر باعث شده اهالی مطبوعات در ارتباط با متولیان خود مشکل داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به درخواست برخی از خبرنگاران برای حل مشکلات معیشتی خود گفت: ما عاشقیم و برای همین با امکانات بسیار کم می سازیم و در شرایط سخت به کارمان ادامه می دهیم.

تفاوت واقعیت از دید مدیران با واقعایت موجود

وحید پیمان، سردبیر روزنامه "عصرآزادی" نیز در این مراسم نیز یادآور شد: رویه ای در کشور باب شده که مسئولان و جامعه خبری زبان همدیگر را درک نمی کنند.

وی عنوان کرد: مدیران واقعیت را از دیدگاه خود در ذهنشان ترسیم کرده اند در حالیکه این واقعیت در جامعه چیز دیگری است.

پیمان خاطرنشان کرد: برای همین هم واقعیت ترسیم شده در ذهن برخی از مدیران از آنچه در جامعه می گذرد بسیار متفاوت است و این عامل دوری مسئولان، مردم و رسانه هاست.