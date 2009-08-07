دانشنامه نویسی در کشور علمی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی بهرامیان پیش از ظهر پنجشنبه در کارگاه دانشنامه نویسی در موسسه فرهنگی میرداماد گرگان افزود: بیشتر کسانی که برای نگارش در دائره المعارف در ایران تحقیق می‌کنند، منابع کار خود را نمی‌شناسند و از درجه استنادی آن اطلاع ندارند و همین موضوع نیز از جمله دلایل اصلی اغتشاشات ذهنی در منابع مختلف تاریخی است.

وی اظهار داشت: چینش اطلاعات در دانشنامه مهم بوده و محقق باید منابع مطالب خود را از آغاز دسته‌بندی کرده و مطالب خود را کاملا علمی به خواننده ارائه دهد. تحقیق و نگارش هر مدخل را باید به متخصصان آن سپرد تا در تحقیق و نگارش مطلب به بیراهه نروند و خوانندگان را نیز به بیراهه نبرند.

به گفته بهرامیان، اگر خواننده دانش نامه ‌ای در یک یا چند ماخذ آن اشتباهی مشاهده کند آن دانش نامه دیگر قابل استناد نخواهد بود، در صورتی که باید درجه استنادی دائره‌المعارف بسیار بالا باشد و محقق بتواند از مطالب خود به خوبی دفاع کند.

عضو هیئت مولفان دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی بیان داشت: اگرچه می‌توان برای معرفی فرهنگ غنی گلستان قالبهای مختلفی را برگزید اما قالب دانش نامه برای معرفی فرهنگ غنی این منطقه بسیار مناسب است.

وی تاکید کرد: فضلا و دانشمندان استان باید چنین فرصتی را مغتنم شمرده و تاریخ و فرهنگ استان خود را در قالب دانش نامه به دیگر نقاط کشور معرفی کنند و خود در این مسیر الگویی برای سایر استانهای کشور شوند. سرزمین گرگان از لحاظ استراتژیکی در همه ادوار دارای موقعیتی مهم بوده که در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده و مفاخر و مشاهیر زیادی را در خود پرورده است.

عضو هیئت مولفان دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی با بیان اینکه پرداختن به ویژگی‌های خاص هر منطقه از جمله جذابیت‌های یک دانشنامه است، تاکید کرد: در دانشنامه گلستان آنچه که به آن ارزش خواهد داد، پرداختن به مطالبی است که تنها به این منطقه اختصاص دارد و تحقیق راجع به آن برای کسانی که در این استان زندگی نمی‌کنند بسیار دشوار است.

وی یادآور شد: دانشنامه نباید تنها به مشاهیر و علما و فضلای منطقه اختصاص پیدا کند بلکه دانش نامه باید موسیقی خاص استان، هنرهای نمایشی، گویش‌ها و لهجه‌های مردم منطقه، تاریخ روزنامه‌نگاری در گلستان و موضوعاتی از این دست را نیز بسیار مورد توجه قرار دهد.

عضو هیئت مولفان دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی با بیان اینکه اطلاعات خواص و عوام در خصوص مردم‌شناسی نقاط مختلف ایران در حد صفر است، بیان کرد: در طول این سال‌ها چیزهایی نوشته شده اما این نوشته‌ها مستند و علمی نیستند و لازم است تا با بهره‌گیری از فضلا و جوانان گلستانی و با انجام تحقیقات میدانی و گسترده غبار از روی تاریخ و فرهنگ این منطقه زدوده شود و درونمایه آن به خوبی نمایان شود.