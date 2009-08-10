90 درصد آمارهای ارائه شده از مسائل شهری اهواز غیرواقعی است

سیدحمید حسین زاده در گفتگو با خبرنگار در اهواز اظهار داشت: مطبوعات باید این آمار واقعی را به نقد بکشند و کسانیکه این آمار را به جامعه تزریق می کنند به مردم معرفی نمایند.

وی تصریح کرد: در حالی که دولت از کمکهای فوق العاده بالا به شهرداری اهواز سخن به میان می آورد اما اکنون اعتباری که این شهرداری از دولت دریافت می کند کمترین از میزان بهره بدهی دستگاه های دولت به شهرداری اهواز است.

حسن زاده عنوان کرد: انتظار داریم مطبوعات استان همانگونه که تاکنون با حمایت از شهرداری و شورای شهر آنها را در راه تحقق اهداف خود به خصوص در فرهنگسازی شهروندی یاری کردند، از این پس نیز به حمایت خویش ادامه دهند.

رئیس شورای شهر اهواز گفت: دولت قصد محدود کردن شوراهای شهر را دارد و این موضوع را در ارائه طرح نمایندگان حامی دولت برای انتخاب شهردار توسط وزارت کشور مشاهده کردیم به همین دلیل تنها حامی شورای های شهر به عنوان یک نهاد مدنی برخواسته از بطن مردم در این میان مطبوعات هستند.

نماینده مردم اهواز در مجلس نیز در این مراسم اظهار داشت: در جامعه از بابت اعتماد مردمی دچار آسیب شدیم و برای ترمیم این آسیب باید همه آحاد جامعه احساس مسئولیت کنند چرا که این انقلاب، کشور، اقتدار و صلابت را به این راحتی به دست نیاورده ایم.

ناصر سودانی تصریح کرد: جنگ رسانه ای بسیار شدیدی علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته چرا که آنها از جنگ فیزیکی ناامید شده اند هر چند این حربه آنها مثل دشمنی های دیگرشان به جایی نمی رسد ولی نقش مطبوعات در این بین می تواند راهگشا باشد.