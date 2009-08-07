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۱۶ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۵۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: اینکه دنیا محل گذر است نه قرار بر هیچکس پوشیده نیست، اما اینکه محل گذار را چگونه بگذرانیم تا ره توشه مناسب برای زندگی باقی داشته باشیم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد .

آیه روز:

الَّذِینَ اتَّخَذُواْ دِینَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فَالْیَوْمَ نَنسَاهُمْ کَمَا نَسُواْ لِقَاء یَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا کَانُواْ بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ .

همانان که دین خود را سرگرمى و بازى پنداشتند و زندگى دنیا مغرورشان کرد پس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند و آیات ما را انکار مى‏کردند ما [هم] امروز آنان را از یاد مى‏بریم .   

سوره اعراف، آیه 51

ذکر روز جمعه:

حدیث امروز:

پیامبر اعظم (ص) فرمودند:

جماع التقوى‏ فى قوله تعالى‏: ان الله یامر بالعدل و الاحسان .

عصاره تقوا در این گفته خداوند آمده است: خداوند به عدالت و نیکى فرمان مى‏دهد.

کافى، ج 2، ص 82 ، ح 4
کد مطلب 925117

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